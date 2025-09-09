تجديد بطاقة الهوية الإماراتية بخطوة واحدة لمواطني الدولة

إذا كان عمر المواطن الإماراتي ٢١ عامًا فأكثر، تُحدد صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية تلقائيًا بعشر سنوات. أما إذا كان عمره أقل من ٢١ عامًا، فتُحدد صلاحيتها بخمس سنوات عند التقدم بطلب تجديد البطاقة.