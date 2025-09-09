تجديد بطاقة الهوية الإماراتية بخطوة واحدة لمواطني الدولة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة استبدال أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية في خطوة واحدة فقط، بدلاً من إجراءات متعددة.
وأضافت الهيئة أن مدة صلاحية البطاقة يتم تحديدها تلقائياً بناءً على عمر المواطن، على غرار جواز السفر الإماراتي.
إذا كان عمر المواطن الإماراتي ٢١ عامًا فأكثر، تُحدد صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية تلقائيًا بعشر سنوات. أما إذا كان عمره أقل من ٢١ عامًا، فتُحدد صلاحيتها بخمس سنوات عند التقدم بطلب تجديد البطاقة.
في حال التقدم بطلب استبدال البطاقة، تُصدر البطاقة بناءً على مدة الصلاحية المتبقية للبطاقة الحالية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم الطلب المواطن تعديل خانة تحديد عدد سنوات صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية في نموذج الطلب، وفقًا لبيان مشترك مع صحيفة خليج تايمز .
وأكدت الهيئة أن "تعزيز خدمات استبدال وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين يأتي في إطار خطتها لتحقيق "صفر بيروقراطية" وتحديث منظومة خدماتها الذكية وتبسيط رحلة المتعامل وتسهيل الوصول".
وأصبحت عملية استبدال وتجديد بطاقة الهوية الإماراتية للمواطنين - ضمن منظومة الخدمات الذكية - تتم الآن بخطوة واحدة تتمثل في تقديم الطلب ودفع الرسوم فقط.
وتضمنت الخطوات السابقة التي تم إلغاؤها ملء الحقول غير الأساسية مثل العنوان الشخصي والمعلومات المسترجعة من قاعدة البيانات، فضلاً عن عرض نموذج هوية الإمارات على صفحة واحدة لتسهيل عملية تقديم الطلب.