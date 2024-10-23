إماراتي تحدى الصحراء والملوحة بمزرعة مستدامة

ويتذكر عبد الرحمن أنه عندما كان يبني حوض السمك الخاص به لأول مرة، كانت الأسماك التي يربيها تحتاج إلى مستويات عالية من الأكسجين. ولكن لسوء الحظ، في إحدى ليالي الشتاء، تعطل مولد يزود الأسماك بالأكسجين، مما أدى إلى نفوق ما يقرب من 34 ألف سمكة دفعة واحدة.