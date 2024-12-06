إماراتيات يكسرن الحواجز ويتفوقن في مجال الإنقاذ البحري

منذ طفولتها، عانت "شريفة يوسف" من رهاب البحر، وهو الخوف الذي بدأ بعد حادث غرق كاد أن يودي بحياتها عندما كانت في الخامسة من عمرها، كما فقدت شقيقها في حادث مأسوي مشابه قبل أن تنطق أولى كلماتها