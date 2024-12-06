إماراتيات يكسرن الحواجز ويتفوقن في مجال الإنقاذ البحري
منذ طفولتها، عانت "شريفة يوسف" من رهاب البحر، وهو الخوف الذي بدأ بعد حادث غرق كاد أن يودي بحياتها عندما كانت في الخامسة من عمرها، كما فقدت شقيقها في حادث مأسوي مشابه قبل أن تنطق أولى كلماتها
بعد 18 عاماً، قررت شريفة التغلب على مخاوفها واختراق مجال يهيمن عليه الرجال، فبدأت أول تجربة سباحة في البحر، بالقفز من على متن سفينة بارتفاع 8 أمتار، كجزء من مشاركتها في البرنامج التدريبي في مجال الإنقاذ البحري.
وقالت الضابطة المتدربة البالغة من العمر 23 عاماً لصحيفة خليج تايمز: "عندما صعدت للقفز، شعرت بالخوف، لكنهم حذروني من النظر إلى الأسفل، فأغمضت عينيّ وقفزت؛ وبمجرد أن لامس الماء جسدي، شعرت بالسعادة لأنني عدت إلى البحر".
"طلبت من زملائي أن يقفزو قبلي، وعندما رأيت أنهم يصلون إلى الماء بأمان، تشجعت أكثر للقيام بذلك."
وكانت ظروف الحياة البحرية الفريدة هي ما أثار اهتمام شريفة، مما دفعها للالتحاق بأكاديمية الشارقة البحرية في عام 2019. وبعد عامين، بدأت برنامج التدريب العملي، وانضمت إلى الدفعة الأولى من الشابات الإماراتيات في القوات البحرية التابعة لمجموعة أدنوك."
ويتم تدريب السيدات على مواجهة أي أزمات محتملة على متن السفينة من خلال تدريبات الاستجابة للطوارئ في عمليات الإنقاذ البحري، وإطفاء الحرائق، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي.
"في حالة حدوث أي طارئ في البحر، يمكننا الاعتماد على أنفسنا لإنقاذ حياة شخص ما دون الحاجة إلى وجود مسعف أو رجل إطفاء على متن السفينة."
كان على الفريق المكون من سبع سيدات أن يثبتن أن قدراتهن مماثلة لقدرات نظرائهن من الرجال لمواجهة التحديات في رحلات البحر الطويلة والشاقة.
"كان الأمر صعباً في البداية؛ كنا مجموعة من النساء المجتهدات وأردنا أن نؤدي عملنا على أكمل وجه. في البداية، كان زملاؤنا الذكور يعاملوننا معاملة خاصة ويخشون أن يحملونا عبئاً زائداً؛ كأن يقولوا "هذا ثقيل جداً عليها؛ لا توقظها مبكراً، دعها ترتاح، لكننا أثبتنا أننا نعمل بجد بنفس القدر لإتمام العمل".
"كانت تجربة العمل على أرض الواقع مختلفة تماماً عن التدريب النظري في الحصص الدراسية."
ورغم أنه كان بإمكانها التقدم بطلب للحصول على رخصتها بعد 12 شهراً من التدريب، قالت يوسف إنها قررت تمديد فترة تدريبها إلى 18 شهراً حتى تتمكن من اكتساب المزيد من الخبرة.
"كنت دائماً أشعر بالفضول لمعرفة كيفية ثبات السفن في ظل الظروف الجوية القاسية والبحر الهائج. لقد تعلمت كيفية تثبيت الحمولة بحيث تحافظ على توازنها؛ وهذا هو الدور الذي يقوم به عادةً مساعد القبطان، لكنني تمكنت من القيام بذلك بعد 18 شهراً من التدريب."
تخطط شريفة للخضوع لامتحان الحصول على شهادة ضابط بحري بعد شهرين. تقول: "سيكون اختباراً شفهياً لكل ما تعلمناه من الألف إلى الياء".
وأضافت "أنا مستعدة لذلك، لقد درست جيداً واكتسبت خبرة عملية كافية، أتطلع لأن أصبح ضابطة بحرية بشكل رسمي على متن السفينة، وليس مجرد متدربة. إنه إنجاز عظيم، ونحن جميعاً في انتظاره".
وستكون أول رحلة رسمية إلى اليابان ومدتها أربعة أشهر، وهي أطول رحلة لها على الإطلاق.
"لن أتمكن من حضور حفل زفاف أختي لأنه يتزامن مع هذه المهمة، كان بإمكاني أن أختار البقاء لحضور حفل الزفاف وإعادة جدولة المهام، لكنني حريصة على الوفاء بأولويات العمل."
وأوضحت أن عائلتها تقبلت غيابها الطويل بعد أن نجحت والدتها في إقناعهم بأن عليها تحقيق أحلامها.
وقالت "سوف أفتقد الكثير في حياتي الاجتماعية".
الحياة على متن السفينة
تقول دانا العدوي، التي حصلت مؤخراً على رتبة ضابطة بحرية، إن العلاقات القيمة التي اكتسبتها في البحر تعوضها عن المناسبات الاجتماعية التي لم تستطع حضورها على اليابسة.
تقول الشابة البالغة من العمر 22 عاماً: "يوجد عادة 24 فرداً من أفراد الطاقم على متن سفينة متوسطة الحجم. نتواصل ونحتفل بأعياد ميلاد بعضنا البعض وكذلك بالاحتفالات الوطنية، ولدينا مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية - صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومكتبة وتلفزيون وإنترنت".
وأضافت أن الدعم الذي تلقته من زملائها كلما شعرت بالإحباط كان من أبرز ما مر بها خلال رحلتها.
"إن العمل في البحر ليس سهلًا، حتى أن الرجال قد يجدون صعوبة في التكيف معه. ولكن إذا كنت محباً للتحدي، فسيعطيك هذا المجال شعوراً جميلاً بالإنجاز."
على الرغم من أن جد دانا كان قبطاناً بحرياً، إلا أن العمل في البحر لم يكن من اهتماماتها أثناء نشأتها، ولكن ندرة هذا المجال بين أقرانها هي التي حفزتها على الانضمام إليه.
"عندما بدأت التدريب، كنت المرأة الوحيدة على متن السفينة. وعندما وقفت خلف عجلة القيادة لأول مرة، شعرت وكأنني في عالم مختلف. وعندما أخذنا استراحة، أخبرتهم أنني شعرت وكأنني في حلم، واستيقظت قليلاً، وسأعود إلى ما كنت عليه بعد الاستراحة."
تتطلع دانا العدوي إلى القيام بأول رحلة بحرية لها كضابطة منذ بضعة أشهر. وقالت: "أتوقع أن تكون تجربة مختلفة عن الإبحار كضابطة متدربة، فستكون أكثر صعوبة وجدية".