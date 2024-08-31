إماراتيات رائدات يسعين لتحويل دبي إلى مدينة عالمية

وفي الوقت نفسه، لعبت مريم محمد عبدالله، مفتشة أولى في الفعاليات الترويجية في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، دوراً فعالاً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال ضمان حماية المستهلك والشركات. وقد شاركت في جولات تفتيشية ميدانية للتأكد من أن المؤسسات التجارية تلبي المعايير اللازمة.

وأشارت مريم إلى أن الخبرة التي اكتسبتها من خلال عملها في وزارة التربية والتعليم ساعدتها على تحقيق تأثيرات ملموسة.

"لقد ساعدتني برامج التدريب وورش العمل الشاملة التي تقدمها دائرة الاقتصاد والسياحة بشكل كبير في تعزيز مهاراتي وتسهيل رحلتي خلال دراستي الجامعية. لم تدعم هذه المبادرات نموي فحسب، بل مكنتني أيضًا من المساهمة في نجاح دائرة الاقتصاد والسياحةDET."، وتنسب مريم أيضًا الفضل إلى والدتها في قدرتها على الصمود ونظرتها الإيجابية.