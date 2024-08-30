إماراتيات.. أدوار قيادية في تطوير السياحة بأبوظبي
بينما يواصل قطاع السفر والسياحة في أبوظبي ازدهاره، تبرز ثلاث نساء إماراتيات كشخصيات أساسية في نجاح هذه الصناعة.
أمل صلاح الباروت ولمياء عباس هما شخصيتان محوريتان في شركة "ميرال ديستينيشينز"، حيث تشرفان على تطوير مواقع شهيرة مثل جزيرتي ياس والسعديات. من جهة أخرى، وتقود هند كلداري العمليات في منتزه "وارنر براذرز وورلد" الترفيهي بأبوظبي.
أمل، مديرة المبيعات التي جالت العالم وعملت في مجال السياحة والطيران على مدار 12 عاماً، قالت: "لقد كان من دواعي سروري العمل في جميع أنحاء العالم لنصف مسيرتي المهنية تقريباً، وكان لدي دائماً شغف وفخر عميقين لإظهار جمال أبوظبي".
انضمت أمل إلى شركة "ميرال" في عام 2019 وتدرجت في المناصب القيادية، حيث تلعب دوراً هاماً في مشاريع تعزز قطاع السياحة. ومن أبرز إنجازاتها استضافتها لصاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في "سي وورلد أبوظبي" العام الماضي.
تحدثت أمل صلاح الباروت عن لحظة مميزة في مسيرتها: "لن أنسى أبداً كيف عبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره بالفريق بأكمله والكلمات المشجعة التي ألقاها أثناء مغادرته. لقد كانت تجربة لا تُنسى ولحظة فخر".
وفي الوقت نفسه، تواصل هند كلداري العمل بشغف في مجال المتنزهات الترفيهية، حيث تسعى لتعزيز قطاع السياحة وتوجيه الأجيال القادمة لتحقيق نجاحات جديدة.
قالت هند كلداري، التي تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات والتميز في عملها: "بدأت مسيرتي المهنية في مجال العمليات منذ أكثر من 15 عاماً، حيث كان جل تركيزي على الإدارة التشغيلية والتميز في مجال السياحة والترفيه".
وقالت هند، نائبة المدير العام في "وارنر براذرز وورلد" أبوظبي: "لقد لعبت دوراً محورياً في افتتاح منتجع ترفيهي جديد، حيث قمت بقيادة عمليات أكبر فعالية ضخمة في البلاد. والآن، أدير منتزهاً ترفيهياً فريداً من نوعه. إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أمثل المرأة الإماراتية كقائدة في هذه الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي."
وأضافت لمياء، المؤثرة ومديرة برنامج المشاهير، والتي بدأت مسيرتها المهنية في قطاع الطيران قبل أن تنتقل إلى "ميرال"، قائلة: "لقد لعبت المرأة الإماراتية دائماً دوراً أساسياً في تنمية المجتمع، وأثبتت مع مرور الوقت قدرتها الكبيرة على القيادة في المنظمات والهيئات الحكومية."
ورغم التحديات التي تواجهها، ترى لمياء فيها فرصاً للنمو والنجاح، مشيرة إلى أن النجاح لا يأتي بين عشية وضحاها. وأضافت: "إنه ثمرة جهودك المستمرة واستعدادك لتجاوز منطقة الراحة. كل عقبة تتغلب عليها تبني قوتك وتقربك خطوة من أهدافك."