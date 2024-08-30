إماراتيات.. أدوار قيادية في تطوير السياحة بأبوظبي

وقالت هند، نائبة المدير العام في "وارنر براذرز وورلد" أبوظبي: "لقد لعبت دوراً محورياً في افتتاح منتجع ترفيهي جديد، حيث قمت بقيادة عمليات أكبر فعالية ضخمة في البلاد. والآن، أدير منتزهاً ترفيهياً فريداً من نوعه. إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أمثل المرأة الإماراتية كقائدة في هذه الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي."