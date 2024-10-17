إماراتيات..شجاعة في مواجهة التحديات وإنجازات لافتة
كان على سهيلة غباش من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن تنظم مهرجاناً ضخماً في غضون 24 ساعة فقط، بينما قضت المساعدة في تنظيم المهرجان مريم الظاهري شهراً كاملاً في معسكر عمل في منطقة نائية من الإمارات العربية المتحدة أثناء حفر أحد المواقع. كانت هذه مجرد بعض الأمثلة على الشجاعة والإصرار المذهلين اللذين أظهرتهما النساء في مؤتمر"نحن النساء" We the Women الذي نظمته صحيفة خليج تايمز .
وتحدثت سيدات من مختلف مناحي الحياة عن كيفية خروجهن من مناطق الراحة الخاصة بهن والتغلب على العقبات لتحقيق النجاح، وذلك في الفعالية التي أقيمت في فندق Address Sky View يوم الأربعاء.
قالت سهيلة، نائبة رئيس الفعاليات والمهرجانات الخارجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "كان مديري العام على وشك ركوب الطائرة للذهاب إلى الولايات المتحدة عندما اتصل بي وقال إننا يجب أن ننظم مهرجانًا في غضون 24 ساعة فقط". "كان علي أن أظل هادئة لأنه بخلاف ذلك كان فريقي سيصاب بالذعر أيضًا. لقد بذلنا قصارى جهدنا وأقمنا المهرجان - الذي كان احتفالًا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عام 2019 - في الموعد النهائي وهو 24 ساعة كما وعدنا".
شاركت سهيلة، التي قادت بعضًا من أكبر المهرجانات في المدينة مثل مفاجآت صيف دبي وتحدي اللياقة البدنية في دبي، لمحة خاطفة عن الحياة خلف الكواليس في تنظيم هذه الأحداث.
وقالت إن ما دفعها إلى الاستمرار هو ردود الفعل التي تلقتها من الناس. وأضافت: "عندما يقول الناس "واو، دبي بها بعض من أفضل المهرجانات، أو عندما يزدهر شاب خاطرت به ووثقت به في بعض المشاريع ويحقق شيئًا ما، فإن كل هذا يجعل عملي الشاق يبدو يستحق العناء".
العيش في معسكر العمل
واجهت مريم الظاهري، التي تعمل مساعدة أمينة في متحف اللوفر أبوظبي، نصيبها من التحديات. ومع ذلك، كان أحد التحديات الأكثر تميزاً هو الشهر الذي قضته في التنقيب في زاوية نائية من جزيرة مروح في أبوظبي، حيث عاشت في معسكر عمل مع حفار آخر فقط.
"لقد عشنا في مسكن مخصص للطيارين بعيدًا قليلاً عن معسكر العمل"، كما تذكرت. "لم يكن به ستائر. كان الأمر صعبًا للغاية من حيث بيئتنا الطبيعية وما اعتدنا عليه. لكنها كانت أيضًا تجربة مؤثرة للغاية. لقد تقاسمنا جميع وجباتنا مع العمال. لقد تناولوا أفضل أنواع الكرك وأفضل الأطعمة. لقد بنينا روابط مع هؤلاء الرجال على مدار الشهر الذي أقمنا فيه هناك. كانوا يصطادون الأسماك الطازجة من البحر ويصنعون لنا الطعام منها".
وقد أسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف قطع أثرية رسمت صورة شاملة للحياة في الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 8000 عام. وتعتبر المنازل المبنية من الحجارة التي تم اكتشافها أقدم الأمثلة على هذا النوع من العمارة التي تم اكتشافها في الخليج العربي.
تمهيد الطريق للنساء الأخريات
وعزت هناء النابلسي، وهي أول إماراتية تتأهل وتنافس في دورة الألعاب الآسيوية 2022، نجاحها إلى عدم قبولها كلمة "لا" كإجابة. وقالت: "ذات مرة، كان هناك سباق في مصر أردت المشاركة فيه. كان السباق الأخير في الموسم وكنت أحاول التأهل للألعاب الأولمبية. لكن المطار أغلق ولم يكن هناك طريقة للوصول إلى هناك. لكنني جلست في المطار لمدة 17 ساعة ووصلت أخيراً إلى مصر في يوم السباق".
قالت إنها بعد كل الضغوط التي واجهتها أثناء محاولة الوصول إلى هناك، كانت مترددة بشأن الأداء الجيد في السباق. ومع ذلك، واصلت تقديم أفضل أداء لها في ذلك السباق، وحققت أفضل رقم شخصي لها.
واعترفت بأنها اقتربت عدة مرات من الاستسلام. وقالت: "في معظم السباقات، أكون العربية الوحيدة وهذا يضع الكثير من الضغوط عليك. ومع الضغوط تأتي الشكوك. وباستثناء شهر واحد في العام، كنت أشارك في السباقات كل عطلة نهاية أسبوع. بالكاد رأيت عائلتي وكان ذلك له تأثير كبير علي. أخذت بعض الوقت بعيدًا وقضيت مع عائلتي وأختي ولم أرغب في العودة. ثم تلقيت رسالة من مدربي تقول: خذ الوقت الذي تريده ولكن عندما تنتهي، يتعين علينا العودة إلى التدريب".
وقالت هناء إن ما دفعها إلى الاستمرار هو فكرة تمهيد الطريق للنساء اللاتي سيأتين بعدي. وقالت: "أنا واحدة من النساء الإماراتيات القليلات في رياضة الترايثلون. بالنسبة لي، أقوم بتمهيد الطريق واستكشاف كل شيء حتى عندما يأتي الجيل القادم، يكون هناك طريق تم بناؤه بالفعل. هناك فتاة إماراتية تبلغ من العمر 13 عامًا تدعى أسماء. إنها رياضية مذهلة وآمل أن تساعدها المشاكل التي أواجهها في شق طريقها بسهولة".