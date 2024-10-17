إماراتيات..شجاعة في مواجهة التحديات وإنجازات لافتة

وعزت هناء النابلسي، وهي أول إماراتية تتأهل وتنافس في دورة الألعاب الآسيوية 2022، نجاحها إلى عدم قبولها كلمة "لا" كإجابة. وقالت: "ذات مرة، كان هناك سباق في مصر أردت المشاركة فيه. كان السباق الأخير في الموسم وكنت أحاول التأهل للألعاب الأولمبية. لكن المطار أغلق ولم يكن هناك طريقة للوصول إلى هناك. لكنني جلست في المطار لمدة 17 ساعة ووصلت أخيراً إلى مصر في يوم السباق".