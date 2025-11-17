"إليوت باث" يروي رحلته لاختياره في مجلس طلاب دبي

بالنسبة لإليوت باث البالغ من العمر 17 عامًا — الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس طلاب دبي — كانت اللحظة التي علم فيها بالخبر مليئة بـ"الصدمة، السعادة، وإحساس كبير بالمسؤولية." لكن رحلته إلى هذا الإعلان بدأت قبل أن يُعلن اسمه بوقت طويل.

عندما وافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على إنشاء مجلس طلاب دبي الجديد — وهو مجموعة تتكون من 16 طالبًا فقط من 16 مدرسة خاصة — لم يدرك الكثيرون مدى صعوبة عملية الاختيار.

يتذكر طالب السنة الثالثة عشرة في مدرسة جبل علي كل خطوة بوضوح. في مقابلة مع الخليج تايمز قال، "كانت عملية انتخاب مجلس طلاب دبي طويلة. بدأت بتقديم طلب كتابي بعد أن رشحتني مدرستي. من هناك، قامت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) بتقليص العدد إلى 40 طالبًا تم إجراء مقابلات معهم من قبل KHDA بمساعدة PwC. كانت هذه المقابلة مثيرة للغاية واشتملت على تقييم للحكم في المواقف ضمن فرق بالإضافة إلى مقابلة فردية.”

أما عن كيفية تعيينه كنائب رئيس، أوضح إليوت أن القرار لم يكن بيده. "عليك أن تسأل هيئة المعرفة والتنمية البشرية نفسها كيف تم اختياري كنائب رئيس، لكنني أعتقد أنه كان بناءً على أدائي في المقابلة وملاحظات مستشاري KHDA خلال اجتماعاتنا التأسيسية."

مفاجأة شخصية

اللحظة التي علم فيها أنه قد انضم إلى المجلس — وإلى أحد أدواره العليا — هي لحظة يتذكرها بدفء.

“جاء فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى مدرستي وأبلغوني شخصيًا. شعرت أن هذه كانت طريقة شخصية ومؤثرة للغاية لمعرفة اختياري. لقد أظهروا حقًا كيف يضعون كل جهودهم في هذا المجلس. كانت ردة فعلي الأولى بالطبع صدمة، ولكن تلتها سعادة كبيرة.”

مع وجود ١٦ مقعدًا فقط لتمثيل ما يقرب من ٤٠٠،٠٠٠ طالب مسجلين في المدارس الخاصة في دبي، فإن المسؤولية كبيرة — وإليوت واضح بشأن ما يريد أن يمثله المجلس.

“هدفنا العام في المجلس هو ضمان سماع صوت الطلاب وأخذهم في الاعتبار في دبي. نريد دمج أفكار الطلاب من جميع أنحاء دبي وجعلها في مقدمة عملية اتخاذ القرار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية.”

لقد حدد المجلس بالفعل أولوياته طويلة الأجل. “بالإضافة إلى ذلك، نحن نخطط لاستضافة فعاليات تركز على أهدافنا طويلة الأجل، بما في ذلك فعاليات التوعية بالصحة النفسية والرفاهية، وفعاليات مسارات المستقبل والعديد من الأنشطة والبرامج المشابهة.”

كيف يعمل المجلس

للحفاظ على الزخم، يعمل الفريق وفق جدول منظم.

“لدينا أربع اجتماعات رسمية في السنة مع مستشاري هيئة المعرفة والتنمية البشرية. خلال اجتماعنا الأول، التقينا مع سعادة عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي، وسعادة عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية. ومع ذلك، يجتمع أعضاء المجلس عبر الإنترنت بشكل متكرر (حوالي مرة واحدة في الأسبوع) حتى نتمكن من إنجاز الأمور كمجلس كامل.”

الاجتماعات الشخصية تكون أكثر كثافة، يوضح. “تميل هذه الاجتماعات إلى أن تكون أطول وأكثر رسمية، ونحدد أهداف قصيرة الأجل جديدة، ونتابع أجنداتنا، ونناقش مبادراتنا بعمق.”

الكثير من كفاءة المجلس تأتي من تنظيمه الداخلي.

“داخل المجلس، لكل شخص مسؤوليات منفصلة... بما في ذلك قادة المشاريع ومنسقي الأهداف. هذا شيء قمنا به حتى يمكن تتبع التقدم بسهولة، ويمكننا التأكد من أننا كمجلس دائمًا ننهي المبادرات ونتعامل مع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا.”

موازنة أدوار القيادة

بالإضافة إلى دوره الجديد، يعمل إليوت أيضًا كرئيس للطلاب في مدرسته ويجلس في المجلس التنفيذي لتعليم. مع العديد من الالتزامات، يعزو نجاحه إلى نظام دعم قوي وتخطيط دقيق.

“في جميع هذه الحالات الثلاث، أنا محظوظ جدًا بوجود فريق رائع حولي يدعمني في جميع مساعينا. يصبح التعامل مع هذه الأدوار أسهل بكثير عندما يكون الأشخاص الذين تعمل معهم داعمين ومساعدين للغاية. بخلاف ذلك، قوائم المهام هي أفضل أصدقائي — أعرف بالضبط ما يجب القيام به، وما يجب إعطاؤه الأولوية، وما يجب إنجازه قبل مواعيدها النهائية.”