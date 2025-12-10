إلى 12:45 ظهراً: الإمارات تغير توقيت صلاة الجمعة لتنظيم يوم العمل والسفر

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة (أوقاف) أن توقيت صلاة الجمعة في جميع مساجد الإمارات سيتغير اعتباراً من 2 يناير 2026.

اعتباراً من ذلك اليوم، سيُقام خطبة وصلاة الجمعة في تمام الساعة 12:45 ظهراً. وحثت الهيئة المصلين على الالتزام بالتوقيت المحدث والوصول مبكراً إلى المساجد.

ما الذي تغير؟

سيكون توقيت صلاة الجمعة الجديد على مستوى الدولة هو 12:45 ظهراً، ابتداءً من 2 يناير 2026. وهذا يحل محل توقيت 1:15 ظهراً الذي كان معمولاً به في جميع الإمارات منذ عام 2022 باستثناء الشارقة.

ماذا كانت القاعدة من قبل؟

منذ عام 2022، كانت صلاة الجمعة في دبي وأبوظبي وعدة إمارات أخرى تُقام في تمام الساعة 1:15 ظهراً، بعد تغيير نظام أسبوع العمل على مستوى الدولة.

استمرت الشارقة في تطبيق توقيت صلاة الجمعة السابق في حوالي الساعة 12:20 ظهراً لأن الإمارة اعتمدت عطلة نهاية أسبوع من الجمعة إلى الأحد.

قبل تغيير نظام أسبوع العمل في عام 2022، كانت صلاة الجمعة في الإمارات تُقام بشكل عام بعد الظهر بقليل.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمقيمين؟

سيغير التوقيت الجديد طريقة تخطيط بعض العائلات وموظفي المكاتب والمسافرين لتنقلاتهم يوم الجمعة. وإليك كيف قال بعض السكان إن ذلك قد يساعدهم:

قد تصبح أيام الجمعة أقل استعجالاً: قال عباس و.، المقيم منذ فترة طويلة في الشارقة، إن ابن أخته المراهق غالباً ما كان يضطر إلى الإسراع بالعودة إلى المنزل من المدرسة والاستعداد بسرعة لصلاة الجمعة لأن التوقيت الحالي مبكر في الإمارة. وقال: "إذا اتبعت الشارقة أيضاً توقيت 12:45 ظهراً، فسوف يساعده ذلك حقاً". وأضاف: "سيكون لديه متسع من الوقت للعودة إلى المنزل والاستعداد والوصول إلى المسجد دون ضغط".

قد تصبح الإجراءات الروتينية للعمل أكثر سلاسة:

قالت مريم سها، المقيمة في دبي، إنه عندما كانت صلاة الجمعة تقام في حوالي الساعة 1:30 ظهراً، كان استراحة غدائها تمتد غالباً حتى الساعة 2:30 ظهراً، مما يترك لها عملاً إضافياً لتنهيه قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت سها: "مع صلاة الساعة 12:45 ظهراً، يمكنني الصلاة في الوقت المحدد، والذهاب لتناول الغداء فوراً بعد ذلك والعودة إلى العمل مبكراً. سيمر يوم الجمعة بشكل أسرع، ويمكنني إنهاء كل شيء في الوقت المناسب"، مضيفة أنها ستحصل أيضاً على وقت إضافي لتقضيه مع أطفالها.

قد يسهل على المسافرين عدم تفويت الصلاة

قال محمد فيصل، وهو مقيم آخر يعيش في الشارقة ويعمل في دبي، إنه غالباً ما يفوت الصلاة في الشارقة بسبب العمل ويفضل الصلاة في الممزر بدبي. هذه التوقيتات الجديدة ستجعله يخطط ليوم الجمعة بشكل صحيح. وقال: "في بعض الأحيان، تفوتني صلاة الجمعة المبكرة في الشارقة". وأضاف: "لذا أقود سيارتي إلى دبي وألحق بصلاة الساعة 1:30 ظهراً هناك في مسجد بن دلموك في الممزر. إذا أصبح التوقيت موحداً في كل مكان، فلن أفوتها. سأكون أكثر التزاماً بالمواعيد وأكثر استرخاءً". وأضاف أنه إذا تبنت الشارقة توقيت 12:45 ظهراً الجديد، فسيزيل ذلك الارتباك ويجعل يومه أبسط.

التأثير على المدارس والمكاتب

قد تضطر المدارس والمكاتب في جميع أنحاء الإمارات إلى تعديل إجراءاتها الروتينية ليوم الجمعة لتتوافق مع توقيت الصلاة الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ. وقد تواصلت "الخليج تايمز" مع المدارس والشركات الكبرى للتحقق مما إذا كانت تخطط لمراجعة توقيتات يوم الجمعة لديها.

نظرة مستقبلية

سيبدأ تطبيق التوقيت الجديد اعتباراً من 2 يناير 2026، مما يمنح المدارس والمكاتب والمسافرين أكثر من شهر للاستعداد. وبالنسبة للعديد من السكان، قد يجعل الجدول الزمني الموحد أيام الجمعة أسهل، مع عدد أقل من اللحظات المتسرعة وروتين أكثر قابلية للتنبؤ.