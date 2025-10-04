إلى الدوحة لنصرة الأبيض: الإمارات تُؤمّن رحلات جوية لنقل جماهيرها لدعم المنتخب أمام عُمان

سيتم توزيع التذاكر في فندق راديسون بلو بالدوحة من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً أيام 9 و10 و11 أكتوبر، أو حتى نفاد جميع التذاكر. يُرجى من المشجعين إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، وسيحصل كل شخص على تذكرة واحدة فقط.