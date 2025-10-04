إلى الدوحة لنصرة الأبيض: الإمارات تُؤمّن رحلات جوية لنقل جماهيرها لدعم المنتخب أمام عُمان

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، السبت (4 أكتوبر/تشرين الأول)، عن تخصيص خمس طائرات خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى الدوحة لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام عمان في تصفيات كأس العالم المقبلة.
ويواجه منتخب الإمارات "الأبيض" نظيره عمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد حمد بن جاسم بنادي السد.
وسيتم فتح باب التسجيل للجماهير الراغبة في السفر على الرحلات الخاصة عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وفقاً لشروط وأحكام محددة.
سيتم توزيع التذاكر في فندق راديسون بلو بالدوحة من الساعة 5 مساءً حتى 10 مساءً أيام 9 و10 و11 أكتوبر، أو حتى نفاد جميع التذاكر. يُرجى من المشجعين إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، وسيحصل كل شخص على تذكرة واحدة فقط.
وفي وقت سابق، خصص الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان طائرة خاصة لنقل الجماهير الإماراتية إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي هذه الجهود في إطار الحملة المجتمعية "حلم وطن" التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم لدعم "الأبيض" في رحلته نحو التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأضاف محمد عبدالله حزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن اتحاد الكرة شكل فرق عمل مختلفة لخدمة كافة الجماهير الإماراتية المتواجدة في الدوحة سواء في المطار أو المنافذ الحدودية أو في الملعب.
وأكد أن اتحاد الكرة قام أيضاً بتأمين وسائل المواصلات من المطار إلى الملعب وبالعكس، مع توفير الوجبات المناسبة وتوزيع الهدايا والأدوات الترويجية.