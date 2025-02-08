إلهام خورفكان: الجبال تشكل رؤية محمد إبراهيم الفنية
"قد تبدو الجبال قاسية، لكنها ليست كذلك"، هكذا قال الفنان الإماراتي محمد أحمد إبراهيم، متأملاً ارتباطه مدى الحياة بالجبال الوعرة في خورفكان. "هناك الكثير من الحياة بداخلها، وعندما أكون هناك - محاطًا بالحجارة والأشجار المعلقة والمخلوقات الصغيرة - أجد السلام الحقيقي. لطالما انجذبت عائلتي إلى البحر، لكن بالنسبة لي، كانت الجبال هي التي تناديني".
يعد إبراهيم، 63 عاماً، أحد أهم الفنانين المفاهيميين في الإمارات العربية المتحدة، وقد أمضى عقوداً من الزمن في استكشاف وتوثيق محيطه. ويتجلى انخراطه العميق في الطبيعة في ممارسات فنية تتجاوز الأشكال التقليدية، وتستعين بنسيج الأرض وإيقاعاتها.
أقيم معرضه الأخير في مركز مرايا للفنون في القصباء بالشارقة، بعد عرضه المشهود في بينالي البندقية، حيث مثل الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرضه الفني بعنوان "بين شروق الشمس وغروبها". ويمثل هذا العمل تأملاً شعرياً في الذاكرة والتحول وألوان الضوء المتغيرة - وهي المفاهيم التي شكلت رؤيته الفنية لسنوات.
أول غروب للشمس
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، شارك إبراهيم أصول "بين شروق الشمس وغروبها" التي تعود إلى لحظة خفية في طفولته - لحظة ظلت كامنة في اللاوعي لديه حتى ظهرت مرة أخرى في فنه.
لم يسبق لإبراهيم، الذي نشأ في خورفكان، المدينة الساحلية التي تحيط بها الجبال، أن رأى غروب الشمس بالكامل. فقد كانت المناظر الطبيعية ــ الجميلة والمهيبة ــ تحجب الأفق، ولا تسمح إلا لضوء الغسق المتغير بالمرور عبرها. ولم يشهد التأثير الكامل لغروب الشمس إلا أثناء زيارة إلى الشارقة مع والده.
يتذكر كيف كان الضوء الذهبي يغمر الأسواق القديمة، ويلقي عليها ألواناً لم يسبق له أن رآها من قبل. كانت التجربة أشبه بالصوفية، وتركت علامة لا تمحى على إدراكه للألوان والوقت.
وقد ألهم هذا اللقاء في نهاية المطاف تركيبته في بينالي البندقية - وهي سلسلة من المنحوتات غير المحددة المصنوعة من مواد يومية مثل الورق وأوراق الشاي والكرتون. وقال: "قد يراها البعض أشجاراً، والبعض الآخر أعمدة إنارة. إن غموضها مقصود، ويدعو المشاهدين إلى إيجاد معانيهم الخاصة. ومع ذلك، فإن ما يظل لا يمكن إنكاره هو التفاعل المثير للألوان، والذي يتحول بشكل خفي عبر المنحوتات، مما يعكس مراحل دورة الشمس اليومية".
فنان يتشكل من خلال التغيير
في متجر هادئ داخل مركز مرايا للفنون، محاطًا بكتب الفن والحرف اليدوية، شارك إبراهيم المزيد عن حياته واستكشافاته الإبداعية.
"قال إن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة غيّر كل شيء. قبل ذلك، كنا هنا دائماً - فنانين وكتاب وموسيقيين - ولكن بعد الاتحاد، أصبحنا أكثر ارتباطًا بالعالم. كان هناك صحوة، وإدراك أننا قادرون على صياغة هويتنا الفنية الخاصة."
كانت إحدى اللحظات المحورية في حياته المهنية هي لقائه بحسن شريف، رائد الفن المفاهيمي الإماراتي، الذي عاد من الدراسة في الخارج. أصبح الفن المفاهيمي، الذي يعطي الأولوية للأفكار والمفاهيم على المخاوف الجمالية أو المادية التقليدية، مؤثراً رئيسياً في مناقشاتهما. ومن خلال هذه التبادل، تعرف إبراهيم على فن الأرض - وهي حركة تردد صداها بعمق مع انخراطه الغريزي في الطبيعة.
وأضاف: "كانت محادثاتنا دائمًا تدور حول الإبداع والاتصال بالبيئة. والأهم من ذلك أننا أردنا ضمان حصول الأجيال القادمة من الفنانين الإماراتيين على أساس - استمرارية للتعبير الفني الذي سيستمر بعدنا. وكنا على حق؛ فهو لا يزال ينمو ويتطور".
ويعد إبراهيم أحد رواد الفن المفاهيمي المعاصر الخمسة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب حسن شريف، وعبدالله السعدي، وحسين شريف، ومحمد كاظم. ويشار إليهم مازحين باسم "جاكسون الخمسة" في الفن الإماراتي.
الصمت والصوت وفن الاستماع
وبعيداً عن التأثيرات المتوقعة للموسيقى الكلاسيكية والإيقاعات الخليجية التقليدية، يكشف ذوق إبراهيم في الموسيقى عن ميل إلى التجريب. وقد تحدث عن "جون كيدج"، وخاصة مقطوعته الشهيرة 4'33” – وهي مقطوعة من الصمت الخالص تجبر الجمهور على الاستماع إلى الأصوات المحيطة بهم.
"قال إن هذه القطعة لا تتعلق بالصمت، بل بالاستماع. إنها تجبرك على أن تصبح على دراية بالأصوات التي توجد دائمًا، لكننا نتجاهلها عادةً."
إن إعجابه بكيدج يتماشى مع فلسفته الفنية الخاصة - الانفتاح على التجربة، واحترام ما لا يُلاحظ، والرغبة في تحويل العادي إلى غير عادي.
الفنان كأمين مكتبة
وكان من بين الاكتشافات غير المتوقعة أيضًا ماضي إبراهيم كأمين مكتبة في خورفكان - وهي التجربة التي اعترف بأنها شكلت حساسياته الفنية بقدر أي تدريب رسمي.
وأشار إلى أن "المكتبات هي عوالم داخل عوالم، لقد كنت دائماً محاطًا بالكتب، وأصبحت هذه مساحة مألوفة بالنسبة لي".
تتميز مجموعته الشخصية بضخامتها وانتقائيتها، إذ تغطي كل شيء بدءًا من الأساطير وحتى الأنثروبولوجيا - وهي التخصصات التي يعتقد أنها تحمل المفتاح لفهم أصول الإبداع.
وأشار إبراهيم إلى أن "البشر كانوا دائماً يوثقون وجودهم. سواء من خلال رسومات الكهوف أو الهيروغليفية أو الشعر، لدينا حاجة فطرية لتسجيل تجاربنا - لترك شيء يتحدث عن هويتنا".
لا يقتصر جوهر مهمة إبراهيم على الإبداع فحسب، بل إلهام الأجيال القادمة من الفنانين الإماراتيين لمواصلة الرحلة. والاستكشاف والتجريب وتجاوز حدود الشكل والتقاليد. نصيحته عن الحياة: "اقرأ عن أي شيء وكل شيء. لا تقيد نفسك أبدًا".
ملاحظات فنية
بين شروق الشمس وغروبها، تركيب فني رائد لمحمد أحمد إبراهيم، يقدم تأملاً شخصياً عميقاً في الزمن والتحول والتفاعل بين الألوان. تم تنظيم هذا التركيب الفني في الأصل من قبل مايا أليسون، المنسقة الرئيسية والمديرة التنفيذية لمعرض جامعة نيويورك أبوظبي للفنون، وتم تكليفه للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي الفن 2022، ويعرض الآن في الشارقة بالتعاون مع لوري شبيبي.
يدعو المعرض المقام حالياً في مركز مرايا للفنون في القصباء، والذي تنظمه سيما عزام، الزوار إلى الانغماس في لغة إبراهيم البصرية المميزة، حيث تعكس الأشكال العضوية والألوان المتغيرة مرور الضوء من الفجر إلى الغسق. ويستمر هذا المعرض حتى الأول من أغسطس، ويوفر فرصة نادرة لتجربة عمل لا يكرّم المناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل يتحدث أيضاً عن عالمية الذاكرة والإدراك والتأمل الفني.