إلهام خورفكان: الجبال تشكل رؤية محمد إبراهيم الفنية

وقد ألهم هذا اللقاء في نهاية المطاف تركيبته في بينالي البندقية - وهي سلسلة من المنحوتات غير المحددة المصنوعة من مواد يومية مثل الورق وأوراق الشاي والكرتون. وقال: "قد يراها البعض أشجاراً، والبعض الآخر أعمدة إنارة. إن غموضها مقصود، ويدعو المشاهدين إلى إيجاد معانيهم الخاصة. ومع ذلك، فإن ما يظل لا يمكن إنكاره هو التفاعل المثير للألوان، والذي يتحول بشكل خفي عبر المنحوتات، مما يعكس مراحل دورة الشمس اليومية".