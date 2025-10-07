إلغاء فعالية"تيد إكس" بدبي بعد كشف تقرير صحفي عن طلب 25 ألف دولار من المتحدثين

ألغت منظمة TED العالمية فعالية (TEDx) كانت مقررة في دبي وسحبت ترخيص منظمها، بعد أن كشف تقرير لصحيفة "الخليج تايمز" أن المتحدثين طُلب منهم دفع ما يصل إلى 25,000 دولار مقابل الحصول على فرصة للتحدث.

تم إلغاء الفعالية، التي كان من المقرر عقدها في 16 أكتوبر في فندق خمس نجوم بـ "دبي مارينا"، وفتحت منظمة TED تحقيقاً داخلياً في الأمر.

جاء القرار بعد أقل من 72 ساعة من نشر "الخليج تايمز" تقريرها الذي كشف عن كيفية عرض بعض الأفراد لظهور "مضمون" في فعاليات (TEDx) مقابل دفعات كبيرة تتم عبر بوابات دفع مثل "باي بال" (PayPal) و "سترايب" (Stripe). وتُعد فعاليات (TEDx) نسخاً محلية يديرها متطوعون لمنصة (TED) العالمية، المعروفة بمحادثاتها القصيرة والمؤثرة تحت شعار "أفكار تستحق النشر".

ردود الفعل والتحقيقات

أثار التقرير الذي نُشر في 4 أكتوبر استجابة واسعة، حيث أخبر العديد من المهنيين "الخليج تايمز" أنهم تعرضوا أيضاً لعروض مماثلة، بعضها كان قبل أسابيع من الإعلان عن الفعالية.

قال "أ.ك" (تم حجب اسمه بالكامل بناءً على طلبه)، وهو محترف مقيم في دبي: "طُلب مني 15,000 دولار مقابل ما أسموه 'موقع متميز'. وزعموا أن ذلك سيشمل كتابة مقال في الصحافة المحلية وتسجيل اسمي في قاعدة بيانات IMDb. أشعر بالارتياح لأنني لم أستمر في الأمر".

كما ذكر صاحب عمل، "ر.ك"، أنه تلقى رسائل متكررة عبر واتساب تعد بـ "الشهرة من TEDx" مقابل دفع سريع.

بعد الكشف، أصدر المنظمون اعتذارات جديدة وبدأوا في إعادة الأموال للعديد من المتحدثين الذين دفعوا الرسوم. وأظهرت لقطات شاشة لإيصالات تمت مشاركتها مع "الخليج تايمز" مبالغ تم عكسها عبر بوابات الدفع.

اعترف المنظمون بارتكاب "خطأ جسيم" وقالوا إن الحادث جعلهم يخشون على مستقبلهم. وقد عادوا منذ ذلك الحين إلى الهند وأكدوا لـ "الخليج تايمز" أن ترخيص (TEDx) الخاص بهم قد سُحب وأن الفعالية أُلغيت.

من جانبها، أكدت منظمة TED أنها أطلقت تحقيقاً في الأمر، مكررة التأكيد على أن فعاليات (TEDx) الأصلية هي فعاليات غير تجارية وتُدار بواسطة متطوعين، وأن فرض رسوم على المتحدثين ينتهك مبادئها الأساسية.

ردود فعل مجتمع TEDx

أثارت هذه الكشوف ردود فعل قوية بين المنظمين الحقيقيين لفعاليات (TEDx).

قالت بوجا يوني، المدير التنفيذي والمنسق الرئيسي لـ (TEDx Happiness Street)، إن قصة "الخليج تايمز" "أصابت الهدف" بالنسبة لأولئك الذين يقضون أشهراً في التخطيط وتدريب المتحدثين دون فرض رسوم عليهم.

وأضافت أن: "عمليات الاحتيال كهذه تقوض الثقة العامة وتضر بالمنظمين الشرعيين الذين يعملون بدافع الإيمان بالأفكار وليس المعاملات"، وحثت المتحدثين الطموحين على التحقق من التراخيص على موقع (TED.com) والابتعاد عن أي شخص يعرض عليهم فرصاً مدفوعة للتحدث.