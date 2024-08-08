إلغاء حفل "تايلور سويفت" يثير حزن معجبيها بدبي

أثناء عملها في مجال الخدمات اللوجستية في إحدى الشركات في دبي، بذلت الفلبينية كل ما في وسعها - حتى أنها طلبت المساعدة من صاحب عملها في الحصول على التأشيرة - لتتمكن من حضور حفل الجولة الأعلى ربحاً على الإطلاق. وبعد أن أنفقت ما يقرب من 10000 درهم – منها 8000 درهم على السفر وحوالي 2000 درهم للحصول على التأشيرة – تمكنت أخيراً من الوصول إلى فيينا.