إلغاء الرحلات الجوية يؤجل التزامات المقيمين العائلية

لم يتمكن مقيم في الإمارات من حضور زفاف ابن عمه، فيما لم يستطع مغترب آخر العودة إلى بلده لحضور خطوبته، ورجل أعمال تعذر عليه متابعة أعماله في الخارج. هذه الأحداث وقعت الأسبوع الماضي نتيجة إلغاء أو تحويل عدد من الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في إسرائيل والأردن والعراق ولبنان بعد الغارات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.