إلغاء الإجراءات لمسافري حقائب اليد في مطار دبي قريباً

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي يوم الثلاثاء إن مطارات دبي تعمل على طرح المزيد من الإجراءات لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وسرعة، بما في ذلك إلغاء إنهاء إجراءات السفر (Check-in) للأشخاص الذين يسافرون بحقائب اليد فقط.

وخلال إعطاء لمحة عما هو قادم للمسافرين، قال بول غريفيث إن السلعة الأكثر قيمة للناس عند السفر هي الوقت، ويجب على المطارات أن تتوقف عن مطالبة الناس بالقدوم والوقوف في طوابير انتظار لمكتب إنهاء السفر، وطلب لصق ملصقات ورقية على أمتعتهم قبل وضعها في نظام الأمتعة، والوقوف في طوابير الجوازات، ثم الصراخ عليهم لخلع أحذيتهم وأحزمتهم وساعاتهم.

وقال: "لا يوجد شيء أكثر تدخلاً من الأمن في بعض المطارات".

وأضاف: "نحن نعيش في عصر مثير للغاية حيث من الممكن استخدام التكنولوجيا والعمليات لجعل الحياة أبسط للناس، وجعلها أبسط لتسريعها، حتى لا توجد طوابير وخطوط حمراء. نحن نحاول إنشاء تجربة خالية من الاحتكاك تماماً. نحن على هذه الرحلة الآن مع مطار دبي الدولي، والفكرة هي أنه على مدى السنوات القليلة المقبلة، سنطرح المزيد والمزيد من العمليات، ليس لإضافة أشياء، بل لإزالة أشياء".

أشار غريفيث إلى أن مطارات دبي ألغت بالفعل عملية الهجرة والجوازات واستبدلتها بكاميرات تقوم بالتعرف على الوجه لكل مسافر.

وقال الخبير المخضرم في الطيران خلال كلمته الرئيسية: "نحن نعمل مع الأمن لجعله لا يقل أماناً، ولكنه أسهل بكثير، بحيث يكون نقل الأشخاص سريعاً وفعالاً للغاية، حتى لا تضطر إلى رفع حقيبتك وتفكيك جميع ممتلكاتك أمام شخص ما. نحن نعمل على إلغاء إنهاء إجراءات السفر إذا كنت مسافراً بحقائب اليد. من الواضح أنك لا تحتاج إلى القيام بذلك".

وأشار إلى أن مطارات دبي ستحقق عدة أمور من خلال تطبيق هذه العملية.

"أولاً وقبل كل شيء، نحترم وقت عملائنا. الشيء الثاني هو أننا قمنا بالفعل بإنشاء تدفق أسرع بكثير، بحيث يمكنك المرور عبر المطار بسرعة أكبر بكثير. وأفضل شيء على الإطلاق هو أنه إذا تمكنا من نقل أربعة أضعاف عدد الأشخاص عبر نفس المساحة في ربع الوقت، فسنحصل على أربعة أضعاف السعة دون بناء أي شيء".

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

أكبر عملية انتقال في العالم

وفي حديثه في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2025 حول موضوع "الاتصال العالمي قيد التنفيذ: قيادة مفترق طرق القارات"، قال إن نقل مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار آل مكتوم الدولي في عام 2032 سيكون "أكبر عملية انتقال في العالم".

وأضاف غريفيث: "في غضون عامين، سنتجاوز علامة 100 مليون مسافر. ثم، بالطبع، نتطلع إلى عام 2031 عندما يمر 114 مليون شخص عبر مطار دبي الدولي. بعد ذلك، سيكون عام 2032 لحظة كبيرة عندما نحقق أكبر عملية انتقال في العالم. سيكون ذلك إنجازاً رئيسياً. بالطبع، سيتم تطبيق جميع التقنيات التي نجربها اليوم على نطاق صناعي في هذا المطار الجديد الرائع".

وعندما يصبح مطار آل مكتوم جاهزاً في عام 2032، ستكون سعته 150 مليون مسافر. وأوضح غريفيث أن المطار الجديد سيكون أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر حوالي عام 2057، وهو ما سيكون إنجازاً رئيسياً آخر لإمارة مطار دبي.

وقال خلال كلمته الافتتاحية: "بحلول ذلك الوقت، سأبلغ من العمر 100 عام، وإذا توفر ما يكفي من قطع الغيار لإبقائي على قيد الحياة، أريد أن أتأكد من أنني موجود للترحيب بهؤلاء الـ 260 مليون عميل عبر أكبر مطار في العالم".