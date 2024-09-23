إلغاء إدراج أسهم "الياه سات" في بورصة أبوظبي

تم الإعلان عن إلغاء إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) - المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في الإمارات العربية المتحدة - من سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت لاحق من الشهر الحالي بعد اكتمال الاندماج مع "بيانات"، مزود الحلول الجغرافية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه سيتم إلغاء إدراج أسهم الياه سات من سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إغلاق التداول يوم الاثنين 30 سبتمبر.
ووفقاً للبيان: "جميع أصول والتزامات الياه سات ستنتقل إلى بيانات
مقابل أسهمها المصدرة حديثاً، والتي سيتم تخصيصها لمساهمي الياه سات كجزء من الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2024، سيتغير رمز التداول الخاص بـ بيانات إلى "SPACE42" وستواصل التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول الجديد.
وأعلنت شركة بيانات الياه سات في أغسطس عن الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي يعمل بتقنية الرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي المنخفض، وذلك بالشراكة مع شركة "آي سي اي واي سي" "ICEYE"، الرائدة في مجال تشغيل أقمار (SAR) لرصد الأرض والحلول ذات الصلة بالمتابعة المستمرة ومساندة جهود التعاطي مع الكوارث الطبيعية.
وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات خلال إعلان نتائج النصف الأول من عام 2024: "نتطلع إلى استكمال عملية الاندماج مع بيانات في النصف الثاني من العام ونقوم بوضع الخطط النهائية للتكامل الناجح بين الشركتين. سيضع هذا الاندماج الكيان المشترك الجديد - "SPACE42" - في موقع رائد في تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع انتشار عالمي".
وقال الهاشمي: "للمرة الأولى في صناعتنا، سنجمع بين حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتقدمة والتحليلات الجغرافية المكانية، وتشغيل أقمار الاتصالات ومراقبة الأرض عبر مدارات متعددة".
وانخفضت إيرادات الياه سات بنسبة 3% في النصف الأول من عام 2023 إلى 734 مليون درهم، بينما ارتفع صافي الدخل بقوة بنسبة 62% إلى 269 مليون درهم.