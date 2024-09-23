إلغاء إدراج أسهم "الياه سات" في بورصة أبوظبي

ووفقاً للبيان: "جميع أصول والتزامات الياه سات ستنتقل إلى بيانات مقابل أسهمها المصدرة حديثاً، والتي سيتم تخصيصها لمساهمي الياه سات كجزء من الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأول من شهر أكتوبر 2024، سيتغير رمز التداول الخاص بـ بيانات إلى "SPACE42" وستواصل التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول الجديد.