إلزام مواطني الإمارات بتأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدخول جورجيا

وفي عام 2025، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر جوازات السفر (The Passport Index 2025) الصادر عن شركة "آرتون كابيتال".