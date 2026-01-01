إلزام مواطني الإمارات بتأمين صحي وتأمين ضد الحوادث لدخول جورجيا

يجب على مواطني دولة الإمارات المسافرين إلى جورجيا تقديم بوليصة تأمين صحي وبوليصة تأمين ضد الحوادث عند الوصول إلى البلاد، وذلك وفقاً لقاعدة جديدة أعلنت عنها وزارة الخارجية الإماراتية.
ووفقاً للوزارة، يجب أن تستوفي الوثائق المعايير التالية:
يجب أن تكون كلتا بوليصتي التأمين ساريتي المفعول طوال مدة الإقامة، وأن تكونا صادرتين باللغة الإنجليزية أو الجورجية.
يجب ألا يقل مبلغ تغطية التأمين عن 30,000 لاري جورجي.
يجب أن تكون البوالص صادرة عن شركات تأمين موثوقة، سواء كانت دولية أو جورجية، أو من خلال شركات الطيران.
لا ينطبق هذا القرار على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
دخل القرار حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويطبق على المواطنين المسافرين إلى جورجيا اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً.
وفي عام 2025، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر جوازات السفر (The Passport Index 2025) الصادر عن شركة "آرتون كابيتال".
وبينما شهد العام فقدان معظم جوازات السفر الرئيسية لمكانتها، ظل جواز السفر الإماراتي في الصدارة بثبات. حيث يوفر جواز السفر القوي مزايا جوهرية لكل من الأفراد والاقتصاد بشكل عام.