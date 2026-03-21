إلزام سجين برد 150 ألف درهم لضحية احتيال بأبوظبي

أمرت محكمة في أبوظبي رجلاً يقضي حالياً عقوبة بالسجن بإعادة مبلغ 150 ألف درهم حصل عليها عن طريق الاحتيال ودفع 10 آلاف درهم كتعويض للضحية.

جاءت القضية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بعد أن رفع الضحية دعوى مدنية يطالب فيها باستعادة الأموال التي قال إنها أُخذت منه بوسائل احتيالية، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وفقاً لسجلات المحكمة، ذكر المدعي أن المدعى عليه حصل منه على مبلغ 150 ألف درهم بطريقة احتيالية. وأضاف أن المتهم قد أدين بالفعل في قضية جنائية تتعلق بالحادثة نفسها، مما دفعه إلى رفع دعوى مدنية يطالب فيها باسترداد المبلغ وتعويض قدره 10 آلاف درهم.

خلال الإجراءات، لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة لأنه يقضي حالياً عقوبة بالسجن في إمارة أخرى فيما يتعلق بقضية منفصلة. وبدلاً من ذلك، حضرت زوجته الجلسة وقدمت توكيلاً يخولها تمثيله أمام المحكمة.

في دفاعها المكتوب، طلبت من المحكمة رفض الدعوى، بحجة أن المطالبة تفتقر إلى الأساس القانوني والأدلة. كما سعت إلى رفض القضية لأسباب إجرائية، مدعية أنها رفعت ضد طرف ليس له صفة قانونية صحيحة. وبدلاً من ذلك، طلبت من المحكمة رفض القضية من حيث الموضوع بسبب ما وصفته بنقص الأدلة التي تدعم مطالبة المدعي’.

استعرضت المحكمة الوثائق المقدمة في القضية، بما في ذلك الحكم الجنائي الصادر سابقاً ضد المدعى عليه بتهمة الاحتيال.

في حكمها، أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي النهائي له حجية ملزمة في الإجراءات المدنية ذات الصلة فيما يتعلق بإثبات وقوع الفعل، ووصفه القانوني، ومسؤولية المتهم.

بناءً على هذا المبدأ، خلصت المحكمة إلى أن المدعى عليه حصل على الأموال من المدعي بطريقة غير مشروعة من خلال سلوك احتيالي.

لذلك، أمرت المحكمة المدعى عليه بإعادة مبلغ 150 ألف درهم الذي أخذه من الضحية ودفع 10 آلاف درهم كتعويض عن الخسائر المالية والأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي.