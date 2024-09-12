إلزامية الفحص الجيني للمقبلين على الزواج بأبوظبي

ويساعد الاختبار الأزواج على تحديد ما إذا كانوا حاملين لطفرة جينية مشتركة يمكن أن تنتقل إلى أطفالهم في المستقبل وتسبب أمراضاً وراثية يمكن الوقاية منها. اختبارات الفحص الجيني الشاملة للجينات المتنحية الجسدية 570 التي تساهم في أكثر من 840 اضطراباً وراثياً.