إلزامية الفحص الجيني للمقبلين على الزواج بأبوظبي
قالت دائرة الصحة في أبوظبي يوم أمس الأربعاء إن المواطنين المقدمون على الزواج في الإمارة سيتعين عليهم الخضوع لفحص جيني إلزامي كجزء من برنامج فحص ما قبل الزواج اعتباراً من الأول من أكتوبر.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذه الخدمة ستقدم في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في أبوظبي والظفرة والعين، مشيرة إلى أن نتائج الفحص الجيني ستصدر خلال 14 يوماً.
ويساعد الاختبار الأزواج على تحديد ما إذا كانوا حاملين لطفرة جينية مشتركة يمكن أن تنتقل إلى أطفالهم في المستقبل وتسبب أمراضاً وراثية يمكن الوقاية منها. اختبارات الفحص الجيني الشاملة للجينات المتنحية الجسدية 570 التي تساهم في أكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
وقالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة: "تهدف هذه الخطوة إلى الوقاية من الأمراض الوراثية وتعزيز التدخل المبكر من خلال مراحل مختلفة، بما في ذلك التشخيص والاستشارة الوراثية المصممة خصيصًا وتقديم حلول الطب الإنجابي للأزواج".
ويمكن أن تؤدي الاضطرابات الوراثية الأكثر شيوعًا إلى ولادة أطفال يعانون من فقدان البصر والسمع، واضطرابات تخثر الدم، وتأخير النمو، وفشل وظائف الأعضاء، واختلال التوازن الهرموني، والنوبات، وغيرها.
وفي المرحلة التجريبية لهذه المبادرة، دعمت الهيئة أكثر من 800 زوج وزوجة في أبوظبي لاتخاذ قرارات صحية مستنيرة قبل الزواج. وتظهر البيانات أن 86% حققوا التوافق الجيني، وأن 14% فقط احتاجوا إلى تدخل إضافي وتنظيم الأسرة بناءً على النتائج الجينية.