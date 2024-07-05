"إكواريوم أبوظبي" بيئة طبيعية لخراف البحر الأفريقية المهددة بالانقراض

وكان قد تم نقلهما على متن رحلة خاصة في وقت سابق من هذا العام، ويتم تغذية كل واحد من خراف البحر بحوالي 20 كجم من الخضار الصحية المزروعة في الماء يومياً، حيث يحظيا باهتمام شخصي من الأطباء البيطريين والمدربين والموظفين، ويتم مراقبتهما على مدار الساعة، بينما تزداد شعبيتهما بين الزائرين.