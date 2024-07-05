"إكواريوم أبوظبي" بيئة طبيعية لخراف البحر الأفريقية المهددة بالانقراض
يلعب اثنان من ذكور خروف البحر الأفريقي، وهما من الأنواع النادرة والمعرضة لخطر الانقراض، بالكرة في حوض السمك الوطني في أبوظبي.
وكان قد تم نقلهما على متن رحلة خاصة في وقت سابق من هذا العام، ويتم تغذية كل واحد من خراف البحر بحوالي 20 كجم من الخضار الصحية المزروعة في الماء يومياً، حيث يحظيا باهتمام شخصي من الأطباء البيطريين والمدربين والموظفين، ويتم مراقبتهما على مدار الساعة، بينما تزداد شعبيتهما بين الزائرين.
ولقد بذلت إدارة حوض السمك الوطني، (وهو أول منشأة في المنطقة تستضيف خراف البحر العملاقة)، جهداً إضافياً لتزويد الثدييات المائية ببيئة تحاكي بيئتها الطبيعية في أفريقيا.
وخلال جولة حصرية خلف الكواليس، أخبر "لويس كوكس"، مسؤول الإكواريوم، صحيفة الخليج تايمز عن المعاملة الملكية الممنوحة لخراف البحر، وكيف لعبت المنشأة الحديثة دوراً محورياً في تعزيز جهود الحفاظ على هذا الحيوان وهو من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.
وقال "نحن نستخدم تقنية الزراعة المائية لزراعة الأغذية الطازجة عمودياً. وقال "لويس" إن الاستهلاك اليومي لخروف البحر يصل إلى 8٪ من وزن جسمه، أي حوالي 21 كيلوجراماً. ويشمل الطبق الرئيسي الملفوف والخس والبوك تشوي. اما في الحلويات توجد البطاطا الحلوة والفواكه قليلة السكر والبندق".
وخراف البحر الأفريقية هي واحدة من الأنواع الثلاثة المتبقية من خراف البحر، والأنواع الأخرى هي خراف الهند الغربية والأمازون - وجميعها مصنفة على أنها معرضة لخطر الانقراض. أصبحت خراف البحر معرضة لهذا الخطر بسبب تهديدات الصيد غير القانوني والأفخاخ لاسيما القبض العرضي في شباك الصيد والضربات بالقوارب وفقدان الموطن البيئي.
وكان هناك وعي أقل بحمايتها والحفاظ عليها. وأشار" لويس" إلى أن لديهم الآن أوصياء يهتمون بهم.
وتعد خراف البحر الأفريقية من بين أنواع خراف البحر الأقل دراسة في العالم، والآن تعمل TNA بشكل وثيق مع المنظمة غير الحكومية التابعة للصندوق الأفريقي للحفاظ على الأحياء المائية (AACF) لحماية هذه الأنواع المعرضة لخطر الانقراض.
وعلى الرغم من أن الصندوق الأفريقي قد درس خراف البحر في البرية، إلا أنه لم يكن لديه فرصة كبيرة للعمل عليها عن كثب. كما أنهم نادراً ما يرون خراف البحر، والآن سيأتي فريق الصندوق الأفريقي إلى هنا للدراسة. حيث يمكنهم تعلم كيف تعيش وتأكل. وهي فرصة أولى من نوعها بالنسبة لهم لدراسة هذا النوع.
ومن الجدير بالذكر أن TNA بالتعاون مع صندوق سمو الشيخ محمد بن زايد للمحافظة على الأنواع (MBZSCF) بدأت العمل الأساسي في غرب إفريقيا من أجل "مشروع الحفاظ على خراف البحر الأفريقية".
وأشار "لويس" إلى مشاكل التمويل التي تواجهها مجموعات حماية البيئة في أفريقيا، وكيف تعهدت TNA بمساهمة سنوية قدرها 25000 دولار أمريكي لدعم المشروع. يتم الحصول على الأموال من عائدات متجر Manatee للبيع بالتجزئة في حوض السمك. وسيتم استخدامه من قبل AACF في مبادرات البحث والحفظ والتوعية التعليمية لحماية السكان في بيئاتهم الطبيعية في السنغال وغينيا. "لقد أنشأنا هذه الشراكة ومن الجيد أن نوفر لهم حياة أفضل".
وفي الأشهر القليلة الماضية منذ وصولهم، تمكن خبراء TNA من تعلم أشياء جديدة عن الثدييات.
وأضاف :"يتراوح عمر خراف البحر هذه ما بين 15 إلى 20 عاماً ويمكن أن يعيشا حتى 40 عاماً. وكلاهما متضاد في شخصيتهما، فبينما يكون أحدهما متفاعلاً اجتماعياً، يكون الآخر خجولاً، وتوجد خراف بحر في الحوض الكبير جنباً إلى جنب مع الأروانا الأفريقية وسمك السلور الزرافة. وفي كثير من الأحيان يمكن رؤية أنواع الأسماك الصغيرة وهي تنظف خراف البحر".
وأكد :"لقد تعلمنا الكثير عن سلوكهم الغذائي. وعلى الرغم من أن الأنواع الأخرى نباتية، كان الاكتشاف الأخير أن خراف البحر الأفريقية آكلة للحوم. ويمكنهم تناول القليل من اللحوم والأسماك الصغيرة وسمك السلور والمحار. ونحن نتعلم الكثير عن كيفية تنفسهم والتعود على بيئاتهم الجديدة. وهناك مدرب يعمل على تدريبهم".
وأشار "لويس" إلى أن خراف البحر ودودة وذكية أيضاً، إنهم يتعلمون أشياء جديدة. حيث يمكننا أن نجعلهم ينتظرون و يتوقفون و يأكلون أشياء معينة. إنهم أذكياء للغاية وأكثر مما يبدو عليهم".