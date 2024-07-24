"إكسبو فالي السكني"يقدم قطع أراض للبيع بمساحات مرنة

أعلنت مدينة "إكسبو دبي" عن بيع قطع أراضٍ في مشروع "إكسبو فالي" السكني. ومع "قطع أراضي إكسبو فالي"، يمكن للمشترين المحتملين شراء أراضٍ تتراوح مساحتها بين 7500 و12500 قدم مربع "مع إمكانية دمج المساحات لتلبية احتياجاتهم"، وفقاً لما ذكره المطور الرئيسي يوم الأربعاء.

ويضم مشروع "إكسبو فالي"، الذي سيستقبل أول سكانه في أوائل عام 2026، 532 فيلا ومنزلاً متلاصقاً وعقارات شبه منفصلة.