المشروع "إكسبو فالي" يضم 532 فيلا ومنزلاً متلاصقاً وعقارات شبه منفصلة.
المشروع "إكسبو فالي" يضم 532 فيلا ومنزلاً متلاصقاً وعقارات شبه منفصلة.
الإمارات

"إكسبو فالي السكني"يقدم قطع أراض للبيع بمساحات مرنة

يمكن للمشترين شراء أراضٍ تتراوح مساحتها بين 7500 و12500 قدم مربع مع إمكانية دمج المساحات لتلبية احتياجاتهم

أعلنت مدينة "إكسبو دبي" عن بيع قطع أراضٍ في مشروع "إكسبو فالي" السكني. ومع "قطع أراضي إكسبو فالي"، يمكن للمشترين المحتملين شراء أراضٍ تتراوح مساحتها بين 7500 و12500 قدم مربع "مع إمكانية دمج المساحات لتلبية احتياجاتهم"، وفقاً لما ذكره المطور الرئيسي يوم الأربعاء.

ويضم مشروع "إكسبو فالي"، الذي سيستقبل أول سكانه في أوائل عام 2026، 532 فيلا ومنزلاً متلاصقاً وعقارات شبه منفصلة.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: "بينما نستثمر في نمو مدينتنا، يسعدنا أن نقدم قطع أراضٍ للبيع ونتيح الفرصة للمصممين والمطورين ليكونوا جزءاً من مشروعنا الناجح والنابض بالحياة."

المشروع يضم محمية طبيعية وبحيرة ووادي.
المشروع يضم محمية طبيعية وبحيرة ووادي.

ويعتبر "إكسبو فالي" مجمعاً سكنياً مسيّجاً داخل مدينة إكسبو دبي، وسيشمل المشروع محمية طبيعية وبحيرة ووادي.

ووفقاً لكتيب "قطع أراضي إكسبو فالي"، سيحصل المشترون المحتملون على "المساحة والخصوصية والحرية المعمارية" لـ "تصميم منزل يتناغم مع محيطه".

معظم المساكن تطل مباشرة على الوادي
معظم المساكن تطل مباشرة على الوادي

وسيتمتع المشترون بالمرونة لتصميم مباني تصل إلى طابقين (طابق أرضي+طابقين)، بمساحة إجمالية تصل إلى 10,656 قدم مربع. جميع قطع الأراضي المتاحة عبارة عن صف واحد و"معظمها يطل مباشرة على الوادي". كما يتيح للمشترين أيضاً خيار دمج قطع الأراضي، كما منح المطور أربعة عقود جديدة، ثلاثة منها لشركات مقرها الإمارات، لتطوير المشروع السكني.

60% من المجمع مساحات خضراء
60% من المجمع مساحات خضراء

وسيتم إنشاء المشروع السكني في الموقع القديم لمعرض إكسبو دبي 2020. ويُقال أنه المجمع السكني الأكثر خضرة في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيكون 60% من المجمع عبارة عن مساحات خضراء.

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