"إكسبو دبي": 60 ألف محتفل سجلوا للاحتفاء بيوم الاستقلال الباكستاني

أكد الترمذي على أهمية هذه المناسبة، قائلاً: "سيكون هذا أكبر احتفال بيوم استقلال باكستان في العالم. وقد سجّل أكثر من 60 ألف شخص للمشاركة في هذا الحدث الضخم. سيعرض فنانون ومغنون وممثلون من باكستان، يمثلون جميع المقاطعات الأربع، بالإضافة إلى جيلجيت بلتستان وآزاد جامو وكشمير، التراث الثقافي الباكستاني المتنوع من خلال الموسيقى والرقص والمأكولات والأزياء التقليدية".