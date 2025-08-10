"إكسبو دبي": 60 ألف محتفل سجلوا للاحتفاء بيوم الاستقلال الباكستاني

توافد آلاف الباكستانيين من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة على مركز دبي للمعارض والمؤتمرات في مدينة إكسبو دبي يوم الأحد للاحتفال بيوم الاستقلال الثامن والسبعين للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتوافد الناس من أبوظبي والإمارات الشمالية إلى مدينة المعرض للمشاركة في الاحتفالات.
يستمر البرنامج اليومي حتى منتصف الليل، متضمنًا عروضًا حية للنجم الوطني الباكستاني ساهر علي باغا، ومغنية الروك الصوفية الشهيرة ناتاشا بيج، والقاص الشهير يوسف بشير قريشي. كما تتضمن الاحتفالات عروضًا ثقافية وعروضًا شعبية ومعارض فنية وأكشاكًا للأطعمة التقليدية، تعكس التراث الغني لباكستان والصداقة الراسخة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.
ويقام هذا الحدث برعاية مبادرة "الإمارات تحب باكستان" - وهي منصة مخصصة لمشاركة المحتوى الملهم الذي يسلط الضوء على قصص النجاح ومساهمات الجالية الباكستانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف الاحتفال الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعية الباكستانيين في دبي وبدعم من شرطة دبي، إلى تسهيل مشاركة الجالية الباكستانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بيوم الاستقلال الوطني.
نظمت مبادرة "الإمارات تحب باكستان" احتفالات يوم استقلال باكستان على مدى السنوات القليلة الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
تستضيف الإمارات العربية المتحدة أكثر من 1.7 مليون باكستاني من الجالية، يعملون في مختلف المجالات والخدمات. ولإدارة الحشود، تم تجنيد مئات المتطوعين لتسهيل الاحتفالات في مدينة إكسبو.
تم تخصيص مواقف سيارات مخصصة للزوار بالإضافة إلى وسائل النقل العام لنقل الأشخاص إلى المكان من موقف السيارات.
أعرب السفير فيصل نياز ترمذي، مبعوث باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة، عن امتنانه العميق لحكومة الإمارات العربية المتحدة لمشاركتها في هذه المناسبة العظيمة.
أكد الترمذي على أهمية هذه المناسبة، قائلاً: "سيكون هذا أكبر احتفال بيوم استقلال باكستان في العالم. وقد سجّل أكثر من 60 ألف شخص للمشاركة في هذا الحدث الضخم. سيعرض فنانون ومغنون وممثلون من باكستان، يمثلون جميع المقاطعات الأربع، بالإضافة إلى جيلجيت بلتستان وآزاد جامو وكشمير، التراث الثقافي الباكستاني المتنوع من خلال الموسيقى والرقص والمأكولات والأزياء التقليدية".
وأشار إلى أن الحدث في العام الماضي في مركز دبي التجاري العالمي استقطب 15 ألف زائر، ما دفع المنظمين إلى الانتقال إلى مكان أكبر بكثير هذا العام لاستيعاب الاستجابة الجماهيرية الهائلة.
قدّم حسين محمد، القنصل العام لباكستان في دبي، شكره الخاص لجمعية "الإمارات تحب باكستان" وجمعية العلاقات الباكستانية على جهودهما الدؤوبة في تنظيم هذا الحدث. وأشاد بمساهمات الجالية الباكستانية في تنمية الإمارات، وحثّها على مواصلة الالتزام بالقوانين المحلية واحترام أعراف وسياسات الدولة المضيفة.