إكسبو دبي: مسابقة عطلة الأحلام في 7 وجهات عالمية

للانضمام والتسجيل، ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة انستقرام الخاصة بـ Expo City Dubai والنقر على الرابط الموجود في البايو الخاص بهم. بمجرد توجيهك إلى موقع الويب الخاص بهم، انقر على "مسابقة الصيف الكبرى" ثم انقر على "التسجيل الآن" واملأ جميع البيانات المطلوبة. يمنحك التسجيل تلقائياً رمز الإحالة المميز الخاص بك الذي يوفر خصم بنسبة 50% على جميع المعالم في مدينة إكسبو دبي.