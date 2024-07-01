إكسبو دبي: مسابقة عطلة الأحلام في 7 وجهات عالمية
تدعو مدينة إكسبو دبي المقيمين والزوار للانضمام إلى "مسابقة الصيف الكبرى" للحصول على فرصة للفوز بعطلة صيفية مدى الحياة.
تستمر مسابقة الصيف الكبرى في الفترة من 1 يوليو إلى 15 أغسطس 2024، وسيحظى المشاركون في المسابقة بفرصة الفوز بواحدة من ثلاث عطلات الأحلام للعائلة، في المواقع المذكورة:
سويسرا وألمانيا وفرنسا
جنوب أفريقيا
سنغافورة وبالي
الجائزة الأولى
سيحصل الفائز بالجائزة الأولى "المستكشف" على باقة شاملة تشمل الرحلات الجوية والإقامة والمواصلات، إلى سويسرا وألمانيا وفرنسا لعائلته المكونة من أربعة أفراد. ستستمتع العائلة بإجازة فاخرة، واستكشاف المواقع التاريخية والمدن النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الخلابة في أفضل الوجهات الأوروبية لمدة ثمان ليال.
الجائزة الثانية
سيحصل "المغامر" الفائز بهذه الجائزة، على ثمان ليالٍ في جنوب أفريقيا لعائلة مكونة من أربعة أفراد. تحظى العائلة بفرصة استكشاف الحياة البرية المذهلة والمناظر الطبيعية الخلابة والثقافة الغنية في جنوب أفريقيا. تتضمن هذه الباقة الشاملة جميع الرحلات الجوية والإقامة والمواصلات.
الجائزة الثالثة
سيحصل الفائز بالجائزة الثالثة "الرحّال" على ست ليالٍ مثيرة في سنغافورة وبالي لعائلته المكونة من أربعة أفراد. وتكون الباقة شاملة أيضاً رحلات الطيران والإقامة والمواصلات.
كيفية التسجيل
للانضمام والتسجيل، ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة انستقرام الخاصة بـ Expo City Dubai والنقر على الرابط الموجود في البايو الخاص بهم. بمجرد توجيهك إلى موقع الويب الخاص بهم، انقر على "مسابقة الصيف الكبرى" ثم انقر على "التسجيل الآن" واملأ جميع البيانات المطلوبة. يمنحك التسجيل تلقائياً رمز الإحالة المميز الخاص بك الذي يوفر خصم بنسبة 50% على جميع المعالم في مدينة إكسبو دبي.
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