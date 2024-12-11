"إكسبو دبي": خطة جديدة تعطي الأولوية للمشاة وتقييد حركة المركبات
لن تكون مدينة إكسبو دبي خالية من المركبات تماماً كما كان مخططاً لها في الأصل. قال مسؤول كبير إن الخطة الرئيسية الجديدة للمدينة التي ترتفع في جنوب دبي تدرك الحاجة إلى دخول المركبات الخاصة ومركبات التوصيل وخدمات الطوارئ إلى مناطق معينة من الموقع.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير في إكسبو سيتي دبي، إن التنقل في إكسبو سيتي دون استخدام السيارات سيكون مريحًا وجذابًا. وأضاف: "تعطي الخطة الرئيسية الجديدة الأولوية للمشاة، وتشجع على استخدام وسائل النقل العام وخيارات التنقل الناعمة، وتوفر مراكز واسعة لوقوف السيارات على أطراف الموقع".
سيتم استخدام تدابير تهدئة حركة المرور وتقييد السرعة لتعزيز السلامة في المناطق المخصصة للمركبات. تعد تدابير تهدئة حركة المرور أدوات تساعد في تعزيز السلامة على الطرق. وعادةً ما تتضمن الطرق الضيقة ومطبات السرعة.
وأضاف الخطيب أن المناطق المخصصة للمشاة ستغطي مراكز النشاط الرئيسية، وستعطى الأولوية للمشاة على المركبات بشكل كبير، وسيتم الحد من نشاط المركبات إلى الحد الأدنى. وستشمل مسارات المشاة في جميع أنحاء المدينة أرصفة على الطرق الرئيسية للمركبات، بالإضافة إلى مسارات مخصصة ومسارات للمشاة، في حين سيتم تظليل 70 في المائة من ممرات المشاة لزيادة الراحة.
وأوضح أن "الحلقة الخضراء" ستكون بمثابة المسار الرئيسي للمشاة عبر المساحات الطبيعية الطرفية الكبيرة وإلى المناطق الحضرية.
خطة جديدة
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد وافق في أكتوبر/تشرين الأول على المخطط الرئيسي الجديد للمدينة التي تتشكل في موقع إكسبو 2020 دبي. وستضم مدينة إكسبو دبي، التي تمتد على مساحة 3.5 كيلومتر مربع، أكثر من 35 ألف ساكن و40 ألف متخصص.
وبحسب كتيب المخطط الرئيسي، سيتم الاحتفاظ بأكثر من 80% من البنية التحتية والمباني التي تم تطويرها لمعرض إكسبو 2020. ويوضح الكتيب: "يشمل ذلك تيرا، وأليف، ومركز مؤتمرات كونيكت (جناح الفرص السابق)؛ والوصل؛ وروف - إكسبو سيتي؛ وجناح القيادة السابق الذي سيعاد افتتاحه كشقق فندقية من شيفال ميزون في عام 2025؛ وجناح الإمارات العربية المتحدة؛ والنافورة المائية السريالية؛ وبوابات الدخول".
وقال الخطيب إن الخطة الجديدة ستنفذ من خلال "نهج التطوير التدريجي"، وهو ما يضمن أن يتوافق كل مشروع مع متطلبات السوق الحالية والمتوقعة. وأضاف: "حتى الآن، نحقق تقدماً ثابتاً في مشاريع Expo Valley وMangrove Residences وSky Residences، ومن المقرر تسليم الوحدات الأولى بحلول الربع الأول من عام 2026".
وقال المسؤول إن مدينة إكسبو استقطبت بالفعل العديد من الشركات العالمية وقادة الصناعة، بما في ذلك موانئ دبي العالمية، ومجموعة الإمارات، وسيمنس للطاقة، وترمينوس، مع انضمام المزيد من الشركات في الأشهر المقبلة.
"تتوفر قطع أراضي للمستثمرين والمطورين، كما تتوفر مساحات مكتبية للإيجار، في حين سيوفر إطلاق منطقة الأعمال في إكسبو موجة جديدة من الفرص لمجتمع الأعمال... سيبدأ السكان الأوائل في الانتقال اعتبارًا من عام 2026، مع تسليم العقارات في إكسبو فالي - وهو مجتمع متميز يضم 484 فيلا منفصلة وشبه منفصلة ومنزلًا تطل على بيع محمية طبيعية - ومنغروف ريزيدنسز - ثلاثة أبراج سكنية تقع في إكسبو داون تاون وتضم 450 شقة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق لوفت من أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس من ثلاث غرف نوم توفر إطلالات خلابة على الوصل بلازا."
المناطق الرئيسية
ستضم المدينة مناطق عدة. وستكون منطقة إكسبو هيلز مجتمعًا سكنيًا منخفض الكثافة، في حين ستكون منطقة إكسبو فيلدز بمثابة "نموذج للحياة الصحية، مع مدرسة وملاعب رياضية ومناطق مفتوحة للأداء".
سيوفر معرض الأعمال بيئة أشبه بالحرم الجامعي للشركات. ويضم وسط المدينة قبة الوصل الشهيرة، بالإضافة إلى حدائق تيرا العائمة الجديدة، وبرج تيرا - برج ضيافة ومكاتب متعدد الاستخدامات، والذي سيكون الأطول في الموقع.
ستوفر "الغابة" وسائل راحة اجتماعية ومساحات تعليمية ومناطق ترفيهية مدمجة في بيئة طبيعية.