"إكسبو دبي": خطة جديدة تعطي الأولوية للمشاة وتقييد حركة المركبات

"تتوفر قطع أراضي للمستثمرين والمطورين، كما تتوفر مساحات مكتبية للإيجار، في حين سيوفر إطلاق منطقة الأعمال في إكسبو موجة جديدة من الفرص لمجتمع الأعمال... سيبدأ السكان الأوائل في الانتقال اعتبارًا من عام 2026، مع تسليم العقارات في إكسبو فالي - وهو مجتمع متميز يضم 484 فيلا منفصلة وشبه منفصلة ومنزلًا تطل على بيع محمية طبيعية - ومنغروف ريزيدنسز - ثلاثة أبراج سكنية تقع في إكسبو داون تاون وتضم 450 شقة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق لوفت من أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس من ثلاث غرف نوم توفر إطلالات خلابة على الوصل بلازا."