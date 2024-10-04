"إكسبو دبي" تستقبل 75 ألف شخص بخطة تطوير جديدة
وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم أمس الخميس على خطة رئيسية جديدة لمشروع "مدينة إكسبو دبي"، والتي تتضمن تطوير مرافق سكنية وتجارية تستوعب حوالي 75,000 شخص.
تهدف هذه الخطة إلى تحويل المدينة، التي استضافت "إكسبو 2020 دبي" ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، إلى مركز رئيسي للنمو المستقبلي لدبي.
وتغطي "مدينة إكسبو دبي" مساحة تصل إلى 3.5 كيلومتر مربع موزعة على خمس مناطق، مع قدرتها على استيعاب أكثر من 35,000 مقيم و40,000 محترف. كما تتضمن الخطة المقر العالمي الجديد لشركة "دي بي ورلد"، إحدى أبرز المؤسسات في الإمارات، بالإضافة إلى مركز دولي جديد للمعارض بتكلفة تبلغ 10 مليارات درهم.
وفي إطار حديثه عن الخطة الجديدة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه الخطوة بأنها تمثل فصلاً جديداً في الرؤية طويلة المدى للإمارة، قائلاً: "اليوم، وافقنا على الخطة الجديدة لمشروع "مدينة إكسبو دبي"، وهي مدينة تهدف إلى "خلق المستقبل". تؤسس هذه الخطة الرئيسية مدينة إكسبو دبي كمركز لرواد الأعمال والمستثمرين، وتجذب المبتكرين والمعلمين والطلاب، مما يساهم في بناء مجتمع حيوي يدعم السكان والزوار."
كما أضاف سموه: "أصبحت هذه المدينة ركيزة للابتكار والاستدامة في الإمارات، وفصلاً جديداً في قصة نجاح دبي التي أدهشت العالم وكسبت احترامه، حيث صارت نموذجًا للتنمية التي تسعى لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته."
وتم اعتماد الخطة الجديدة بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
"نموذج للمدن المستقبلية"
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في الفعالية إن "مدينة إكسبو دبي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لبناء مدينة مستقبلية تعزز الاستدامة، وتستكشف الفرص، وترتقي بجودة الحياة باستمرار".
وأضاف أن الخطة الجديدة لمشروع مدينة إكسبو دبي وموقعها الاستراتيجي سيمكنانها من أن تصبح نموذجاً يحتذى به للمدن المستقبلية، ولعب دور فعّال في تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33).
وجهة عمل مثالية
ستؤدي خطط التوسع في مدينة إكسبو دبي إلى تطوير منطقة دبي الجنوبية. ويوفر قربها من مطار آل مكتوم وميناء جبل علي ومركز دبي للمعارض للمستثمرين فرصاً للاستفادة من أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ومن المتوقع أيضاً أن تلعب مدينة إكسبو دبي دوراً حاسماً في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية لعام 2040، حيث تم تحديدها كواحدة من خمسة مراكز حضرية رئيسية.
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "إن الكشف عن المخطط الرئيسي الجديد يؤكد صحة قرار موانئ دبي العالمية بنقل مقرها العالمي إلى مدينة إكسبو دبي، الموقع الاستراتيجي المجاور لممر دبي اللوجستي، الذي يربط جميع خطوط الشحن الرئيسية في العالم المؤدية إلى ميناء جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي".
وأضاف: "سيعمل هذا الممر على تقليص وقت النقل بين البحر والجو إلى أقل من ساعة، وسيشكل نقطة تحول جذرية في أعمالنا".
وعلى نحو مماثل، قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "تعتمد الخطة الرئيسية الجديدة لمدينة إكسبو دبي على توسعة مطار آل مكتوم الدولي لتوفير ميزة استراتيجية كبيرة للشركات في دبي الجنوب، حيث تقدم سهولة لا مثيل لها وتعزز قدرتها على العمل على مستوى عالمي".
المخطط
تُبرز الخطة خمسة أحياء في مدينة إكسبو دبي، مصممة كنظام شبكة فعال، يتميز بنظام نقل ذكي وشبكة من المساحات الخضراء والمسطحات المائية.
يقع "إكسبو هيلز" في شمال المدينة، وسيكون حياً سكنياً منخفض الكثافة، في حين سيكون "إكسبو فيلدز" في الجنوب نموذجاً للحياة الصحية، حيث يحتوي على مدرسة وملاعب رياضية ومناطق مفتوحة للنشاطات.
سيوفر "إكسبو بيزنس" بيئة شبيهة بالحرم الجامعي للشركات الأكثر ابتكاراً وريادةً.
أما إكسبو داون تاون، وهو حي عمراني بكثافة سكانية عالية، فسيمتد من محطة المترو إلى الحافة الشرقية للموقع، ويشمل قبة "الوصل" الشهيرة، بالإضافة إلى حدائق تيرا العائمة الجديدة وبرج تيرا. وستوفر "إكسبو فوريست"، التي تربط مدينة إكسبو بوادي إكسبو وهي قيد الإنشاء حالياً، وسائل راحة اجتماعية ومساحات تعليمية ومناطق ترفيهية.