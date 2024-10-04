"إكسبو دبي" تستقبل 75 ألف شخص بخطة تطوير جديدة

وفي إطار حديثه عن الخطة الجديدة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه الخطوة بأنها تمثل فصلاً جديداً في الرؤية طويلة المدى للإمارة، قائلاً: "اليوم، وافقنا على الخطة الجديدة لمشروع "مدينة إكسبو دبي"، وهي مدينة تهدف إلى "خلق المستقبل". تؤسس هذه الخطة الرئيسية مدينة إكسبو دبي كمركز لرواد الأعمال والمستثمرين، وتجذب المبتكرين والمعلمين والطلاب، مما يساهم في بناء مجتمع حيوي يدعم السكان والزوار."