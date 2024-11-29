"إقامة دبي" : إجازة العيد الوطني لمدة 4 أيام

وكان من المقرر في الأصل أن تنتهي الخطة، التي بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. واستغل آلاف المقيمين هذه الفرصة لتسوية وضع تأشيراتهم، حيث أعفت السلطات الحكومية المخالفين من غرامات بملايين الدولارات.