"إقامة دبي" : إجازة العيد الوطني لمدة 4 أيام
أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الجمعة، عن عطلة اليوم الوطني 4 أيام اعتباراً من السبت.
وأضافت الشركة في بيان لها أنه من المقرر استئناف العمليات يوم الأربعاء 4 ديسمبر، في حين ستظل خدمات الطوارئ متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مطار دبي الدولي، المبنى 3.
وفي الوقت نفسه، شجعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أيضًا الأشخاص الذين لديهم انتهاكات معلقة للتأشيرات على تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء فترة العفو في 31 ديسمبر.
وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة شهرين، حيث ينتهي الموعد النهائي الجديد في 31 ديسمبر/كانون الأول.
وكان من المقرر في الأصل أن تنتهي الخطة، التي بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. واستغل آلاف المقيمين هذه الفرصة لتسوية وضع تأشيراتهم، حيث أعفت السلطات الحكومية المخالفين من غرامات بملايين الدولارات.