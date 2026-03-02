"إفطار تحت سماء الاعتراضات".. طمأنينة دبي تهزم ضجيج الصواريخ

جئت إلى دبي قبل أكثر من عشرين عاماً للعمل. بقيت لفترة كافية لتصبح وطناً.

بدأ بعد ظهر يوم السبت كأي يوم آخر.

كنا في شقتنا في الخليج التجاري عندما سمعنا أصوات الانفجارات البعيدة عبر النوافذ. في البداية، افترضت أنه كان بناءً. في هذه المدينة، هذا عادة ما يكون رهاناً آمناً. ثم بدأت الرسائل تتوالى.

الرسالة الأولى ذكرت الطائرات المسيرة. بعد بضع دقائق، الصواريخ.

كنا قد دُعينا إلى إفطار ابن عمي في مدن. كانت أمي تفتح مجموعتي واتساب في وقت واحد، تتصفح وتقرأ آخر رسالة فور وصولها.

“يا بني، هل أنت متأكد أننا يجب أن نذهب؟”

عند طاولة الزينة، نظرت إيرام إليّ في المرآة وقالت: “إذا ألغيت الآن، سنصوم مرتين. لم أطبخ شيئاً.”

هذا حسم الجدل.

تحققت من التحديثات الرسمية وقررت الذهاب.

شعرت القيادة وكأنها أي أمسية رمضانية أخرى. حركة المرور كانت مستقرة. دراجات التوصيل كانت تتخلل الممرات. المطاعم كانت ممتلئة.

في منزل ابن عمي، كان الإفطار كما هي إفطارات العائلة عادة: الكثير من الطعام والكثير من المحادثات تحدث في وقت واحد. كانت باكستان تلعب سريلانكا في كأس العالم T20، وتسعى للحصول على مكان في نصف النهائي، لذلك كان التلفزيون يعمل في الخلفية وكل بضع دقائق كان أحدهم يلقي نظرة على النتيجة.

بعد صلاة المغرب، خرجنا إلى الفناء الخلفي. كانت السماء صافية.

ثم قطعها شعاع من الضوء، تبعه بعد ثوانٍ قليلة صوت ارتطام خفيف.

“اعتراضات قيد العمل،” قال أحدهم وهو يحتسي قدح الكاداك.

توقف الحديث. نظرنا إلى الأعلى وانتظرنا حتى يستقر الصوت. بعد فترة، عاد الناس إلى مقاعدهم. طلب أحدهم التحقق من النتيجة.

بدأ هاتفي يرن على الفور تقريباً. كان الأقارب يتصلون. “ماز، هل أنت بخير؟ لقد رأينا الفيديوهات.” سألني اثنان من الزملاء القدامى من الهند إذا كان بإمكاني الظهور على الهواء. أخبرتهم أن الكثير مما كان متداولاً لا يتطابق مع ما يمكنني تأكيده بشكل مستقل.

كونك صحفياً له سلبياته. يفترض الناس أن لديك وصولاً إلى معلومات سرية. اتصل رجل في منتصف الليل وطالب بمعرفة متى ستأتي الموجة التالية. ذكرته بأنني كنت في المنزل، وليس في غرفة العمليات.

بعد منتصف الليل، تواصل معي صحفيان تلفزيونيان من الهند يرغبان في مناقشة “الدمار". سألت أحدهما عما كان يراه. اتضح أنه مزيج من مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولقطات قديمة من أماكن مجهولة.

ذكرني ذلك بفيضانات عام 2024 عندما غمرت الادعاءات الجامحة وسائل التواصل الاجتماعي أسرع من المطر.

كانت التحديثات تأتي باستمرار، تحث الناس على الاعتماد على المعلومات الموثوقة. حتى مع تعطل الرحلات الجوية، بدأت أسمع عن تقديم إقامات فندقية للمسافرين العالقين، وفي بعض الحالات تمديد تأشيرات مؤقتة لتجنب التعقيدات.

نعم، كانت هناك حوادث. ألحقت الحطام أضراراً بجزء من المطار وأصابت أربعة من الموظفين. وأصيب أربعة آخرون في حريق بالقرب من فندق في نخلة جميرا. كانت هذه تطورات خطيرة. لكنها كانت محدودة النطاق.

كان الأصدقاء الذين يعيشون في الأبراج الشاهقة بوسط المدينة يرسلون رسائل نصية حول القيادة إلى إمارة أخرى لبضعة أيام. “الوقاية خير من العلاج،” قال أحدهم. أخبرتهم أنني لن أذهب إلى أي مكان، لكن يجب عليهم أن يقرروا بأنفسهم. معظمهم بقوا.