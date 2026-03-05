إفطار "القيم الإماراتية": جسر ثقافي يجمع المقيمين في قلب "الجزيرة الحمراء" التاريخية

في ظل المباني التي يعود تاريخها إلى قرون مضت في قرية "الجزيرة الحمراء" التراثية، تجمع المقيمون والوافدون حول الحصن لتناول إفطار رمضاني تقليدي صُمم لتقديم تجربة إماراتية أصيلة، كانت الأولى من نوعها بالنسبة لبعضهم.
رسمت قرية صيد اللؤلؤ التاريخية، وهي واحدة من أقدم المواقع المحفوظة في منطقة الخليج، المشهد لمبادرة "إفطار القيم الإماراتية"، وهي مبادرة تهدف إلى تعريف المقيمين والجاليات الوافدة بالعادات والتقاليد المحلية وروح شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كانت كارلا، من إسبانيا، ولويزا، من فرنسا، تزوران القرية التراثية للمرة الأولى عندما انضمتا إلى التجمع.
وقالت كارلا: "إنه إفطار أقيم في مكان يحمل أهمية ثقافية كبيرة. أنت تزور المكان وتفهم معنى أن تكون إماراتياً، والتاريخ الذي صاحب ذلك عبر السنين".
وبعد أن عاشت في الإمارات لمدة ثلاث سنوات، ذكرت كارلا أنها المرة الأولى التي تختبر فيها تجربة الإفطار وهي جالسة على الأرض في بيئة تقليدية، وأضافت: "إنه أمر ساحر، يجعلك تشعر أنك تنتمي أيضاً إلى الإمارات، وهو المكان الذي أعيش فيه الآن".
أما لويزا، التي تزور الإمارات للمرة الثانية، فقالت إن رحلتها السابقة لم توفر لها سوى القليل من التعرف على التقاليد المحلية، موضحة: "في المرة الأولى، شعرت أنني لم أكتشف الثقافة الإماراتية، كانت هناك حلقة مفقودة. أما اليوم، فأشعر أنني أكتشف التراث والتقاليد والثقافة".
وذكرت كلتاهما أنهما تعلمتا المزيد عن عادات رمضان في الإمارات، بما في ذلك كسر الصيام بالتمر والماء عند سماع أذان المغرب، ثم أداء الأدعية والصلوات قبل الوجبة الرئيسية.
ومن بين الأطباق المقدمة، قالت كارلا إنها استمتعت بشكل خاص بالأرز مع اللحم، بينما أشادت لويزا بـ "البلاليط"، وهو طبق الشعيرية الذي يجمع بين الطعم الحلو والمالح ويؤكل غالباً في وجبة الإفطار.
وبالنسبة لـ "لي"، وهو مقيم من كوريا الجنوبية يعيش في الإمارات منذ 10 سنوات، فإن مشاركة الإفطار في بيئة تراثية كانت واحدة من أكثر تجاربه الثقافية أهمية حتى الآن.
وقال معبراً عن مشاعره وهو يفطر وسط العمارة التقليدية والعروض الثقافية: "إن التاريخ يتصل بنا اليوم، وبالكبار، وبالماضي". ووصف الأمسية بأنها لحظة وحدة تجمع أشخاصاً "من جميع أنحاء العالم" في جو مشترك من الاحترام والتواصل، مضيفاً أن الأطباق التقليدية مثل الهريس واللقيمات كانت من أبرز معالم الوجبة.
من جهتها، قالت آمنة إسماعيل العوضي، ضابط تخطيط وتطوير في مجلس رأس الخيمة للشباب، إن المبادرة أطلقت لتعريف الجاليات الأجنبية بالتقاليد والقيم الإماراتية الأصيلة. وأضافت: "مع وجود العديد من الجنسيات التي تعيش في الإمارات، من المهم أن نعرفهم بالتقاليد هنا، والتسامح، والتعاون، والقيم التي تحدد ملامح مجتمعنا".
وأوضحت العوضي أنه تم توجيه المشاركين خطوة بخطوة حول كيفية إفطار الإماراتيين تقليدياً، بدءاً من التمر والماء عند أذان المغرب، وصولاً إلى عادات الصلاة، حيث يتجه الرجال إلى المسجد وتصلي النساء في المنزل قبل أن تجتمع العائلات مرة أخرى لتناول الوجبة الرئيسية.
وبينما يألف العديد من الوافدين الصيام من منظور ديني، قالت العوضي إن لديهم فضولاً دائماً لمعرفة ما يميز الإفطار في الإمارات عن غيرها من الدول الإسلامية. وأشارت إلى أن "الفرق الرئيسي يكمن في الأطباق التقليدية"، مشيرة إلى الأطعمة الشعبية الإماراتية مثل الهريس والثريد وأطباق الأرز التي تُقدم عادة خلال شهر رمضان.
وكجزء من البرنامج، اصطُحب الضيوف في جولة ثقافية داخل القرية التراثية، حيث تعلموا كيف كانت المنازل تُبنى قديماً متقاربة من بعضها البعض، لتسهيل مشاركة الوجبات بين الجيران والحفاظ على روابط اجتماعية قوية خلال شهر رمضان.
ووفقاً للعوضي، فإن فهم الطريقة التي عاشت بها المجتمعات سابقاً يساعد السكان على تقدير الروح المجتمعية الراسخة التي لا تزال تشكل ملامح شهر رمضان في دولة الإمارات اليوم.