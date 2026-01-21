إفطارات رمضانية لاتنسى في شتاء الإمارات

هذا العام، تتجاوز تجربة سحور باب البحر الطعام. يستضيف المطعم في بوليفارد محمد بن راشد ألواح الطاولة، وألواح الجاكارو، وأوراق اللعب، داعيًا الضيوف للاستمتاع بالألعاب الخفيفة واللحظات الهادفة مع الأصدقاء والعائلة أثناء مشاركتهم وجبة ما قبل الفجر. تقدم القائمة المنسقة شيئًا لكل ذوق - من الأجبان الكلاسيكية والحلوم، الشكشوكة الشهية والبيض الغني بالبروتين، إلى المأكولات الشامية المفضلة مثل الفول المدمس، اللبنة، المكدوس، واللمسات الإبداعية على الحمص والمناقيش.