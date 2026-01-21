إفطارات رمضانية لاتنسى في شتاء الإمارات

خلال أشهر الشتاء الباردة في الإمارات، أصبحت الإفطارات والسحور في الهواء الطلق تحت سماء الليل المرصعة بالنجوم تحظى بشعبية كبيرة. من المجالس الصحراوية المضاءة بالفوانيس والمحاطة بالكثبان الرملية المتدحرجة إلى تجارب الإفطار الفريدة التي يمكن تقديمها للمحتاجين، هناك الكثير من الخيارات لسكان الإمارات للاختيار من بينها.
من المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل هذا العام في 18 أو 19 فبراير، رهناً برؤية الهلال. ستكون ساعات الصيام أقصر بحوالي 30 دقيقة عن العام الماضي.
فيما يلي قائمة ببعض من أروع الإفطارات التي ستقام خلال شهر رمضان هذا العام:
تجربة صحراوية، باب الشمس
في باب الشمس، يمكن للضيوف الاستمتاع بإفطارات في الهواء الطلق وسحور أنيق، محاطين بالكثبان الرملية الذهبية ومغمورين بوهج الفوانيس. في الحظيرة، يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من النكهات الشرق أوسطية، مع محطة لقيمات مخصصة وعروض تشمل راقصين وموسيقيين.
لإضافة لمسة مسرحية، سيحيي الصقارون تقاليد عمرها قرون، بينما يتحرك راكبو الجمال والخيول برشاقة عبر الكثبان الرملية. تكشف جولة في السوق الصاخب عن كنوز مصنوعة يدويًا، من السجاد المعقد إلى العطور الغريبة، لتكتمل بذلك احتفالات رمضان التي لا تُنسى.
المكان: الحظيرة، باب الشمس
السعر: 449 درهمًا للشخص الواحد و 275 درهمًا للأطفال من 4 إلى 11 عامًا
تحت النجوم، فندق باراماونت ميدتاون
في صالة ماليبو سكاي لاونج بفندق باراماونت ميدتاون، سيقام سحور هادئ على ارتفاع أربعة وستين طابقًا، حيث توفر جلسات المجلس المضاءة بالفوانيس والمناظر المتلألئة إطلالة جميلة على أفق المدينة، مما يدعو إلى الهدوء والتأمل. ستتضمن قائمة سحور المجلس الانتقائية المنسقة المزة العربية والفواكه الطازجة ومشروبات رمضان.
المكان: ماليبو سكاي لاونج، الطابق 64، فندق باراماونت ميدتاون
السعر: قائمة طعام حسب الطلب
Nuage, Ciel Marina
في أطول فندق في العالم، يمكن للضيوف الاستمتاع بملجأ حميم في وقت متأخر من الليل تحت السماء المفتوحة في Nuage. مع قائمة سحور منسقة وأجواء هادئة ومريحة، تتوفر الوجبة من الساعة 10 مساءً حتى شروق الشمس.
المكان: Nuage, Ciel Dubai Marina
السعر: 150 درهم (حد أدنى للإنفاق) للشخص الواحد
Ramadan Garden, Jumeirah Beach Hotel
تعتبر واحدة من أقدم وأشهر خيام رمضان في الإمارة، حيث يقدم المكان في فندق جميرا بيتش أجواء ساحلية هادئة وإطلالات على الخليج العربي. مع عروض موسيقية حية وبوفيه فاخر، تقدم الخيمة وجبات الإفطار والسحور بالإضافة إلى مجلس خاص للتجمعات الحميمة.
المكان: Ramadan Garden, Jumeirah Beach Hotel
السعر: 350 درهم للشخص الواحد للإفطار
الحد الأدنى للإنفاق في المجلس الخاص: 7,000 درهم لكل مجلس (حتى 20 ضيفًا)
Kan Zaman Open-Air Tent at Sheraton, Jumeirah Beach Resort
في خيمة كان زمان المفتوحة، يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه عالمي فاخر مع محطات طهي حية، مصحوبًا بترفيه عربي حي. يمكن للعائلات الاستمتاع بمنطقة لعب مخصصة للأطفال، مما يضمن المتعة والفرح لجميع الأعمار.
المكان: Kan Zaman Open-Air Tent, Sheraton Jumeirah Beach Resort
السعر: 220 درهم للشخص الواحد، مع عروض الحجز المبكر للحجوزات التي تتم قبل 25 فبراير.
نادي عشاء الإفطار في Soul Kitchen
في رمضان هذا العام، سيدعو مطعم سول كيتشن أربعة طهاة ضيوف للتعاون في نادي عشاء إفطار كل يوم سبت خلال الشهر الفضيل. من النكهات الفلسطينية الأصيلة للشيف أحمد حلاوة والنكهات الأمريكية الجنوبية الجريئة للشيف أندريه نونيز، إلى النكهات المتوسطية الطازجة للشيف سارة عقل والنكهات المكسيكية من الأخوين لوس هيرمانوس، هناك الكثير لتقديمه للضيوف في المطعم في الخليج التجاري.
في 7 مارس، من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل، سيستضيف سول كيتشن أيضًا سوقًا رمضانيًا يضم سبع علامات تجارية محلية، مما يمنح الضيوف فرصة للتصفح والاكتشاف ودعم المواهب المحلية قبل أو بعد وجبتهم.
مررها، فندق روف
في رمضان هذا العام، تعيد فنادق روف إطلاق مبادرتها المحبوبة "مررها"، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإفطار شهي في مطعم ذا دايلي. مقابل 129 درهمًا للشخص الواحد، يمكن للضيوف تذوق بوفيه إفطار سخي والحصول على قسيمة مجانية لإفطار ثانٍ، ليتم تمريرها إلى الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء أو شخص محتاج من خلال مبادرة "العائلة المانحة".
المكان: جميع مطاعم ذا دايلي في فنادق روف
السعر: 129 درهمًا للشخص الواحد
متعة وألعاب، باب البحر من الحلاب
هذا العام، تتجاوز تجربة سحور باب البحر الطعام. يستضيف المطعم في بوليفارد محمد بن راشد ألواح الطاولة، وألواح الجاكارو، وأوراق اللعب، داعيًا الضيوف للاستمتاع بالألعاب الخفيفة واللحظات الهادفة مع الأصدقاء والعائلة أثناء مشاركتهم وجبة ما قبل الفجر. تقدم القائمة المنسقة شيئًا لكل ذوق - من الأجبان الكلاسيكية والحلوم، الشكشوكة الشهية والبيض الغني بالبروتين، إلى المأكولات الشامية المفضلة مثل الفول المدمس، اللبنة، المكدوس، واللمسات الإبداعية على الحمص والمناقيش.
المكان: باب البحر من الحلاب، بوليفارد محمد بن راشد
السعر: حسب الطلب
طرق التجمع، ريكسوس النخلة
يمكن للضيوف تجربة كيف تحمل الأطباق المشتركة اليوم بصمة قرون من تقاطع المسارات. سيتأثر بوفيه الإفطار برحلات التجار والحجاج القدماء وسيشمل أساسيات رمضان العريقة، وإبداعات مستوحاة من المطبخ التركي، وأطباق محلية.
المكان: ألا توركا
السعر: 275 درهمًا إماراتيًا في أيام الأسبوع و 299 درهمًا إماراتيًا في عطلات نهاية الأسبوع للإفطار