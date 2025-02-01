إغلاق 5 طرق رئيسية في دبي غداً لسباق الدراجات الهوائية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم السبت، عن إغلاق بعض الطرق في دبي مؤقتاً يوم الأحد 2 فبراير، بسبب فعاليات سباق دبي للدراجات الهوائية 2025.
وقالت الهيئة إن خمسة طرق رئيسية، هي طريق عود ميثاء، وطريق دبي العين، وطريق الشيخ زايد بن حمدان، وطريق إكسبو، وشارع لهباب، ستشهد إغلاقات مؤقتة خلال السباق يوم الأحد.
وحثت هيئة الطرق والمواصلات السائقين على استخدام الطرق البديلة، طريق رأس الخور وطريق الإمارات، حتى نهاية السباق، كما طلبت من السائقين التخطيط لرحلاتهم مسبقًا والانطلاق مبكرًا لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.
ينطلق السباق من حي دبي للتصميم في تمام الساعة 6:30 صباحًا ويقطع مسافة 101 كيلومتر، وينتهي في إكسبو سيتي.
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ومن بين سفراء الحدث سفورادا، أيقونة الدراجات التشيكية الذي حقق ثلاثة انتصارات في مراحل طواف فرنسا، بما في ذلك انتصاره الشهير في الشانزليزيه عام 2001، والذي يتباهى أيضًا بانتصاراته في جيرو دي إيطاليا وفويلتا إسبانيا؛ وفيليتس، بطل العالم ثلاث مرات في سباق ضد الزمن للفرق ووصيف في فويلتا إسبانيا عام 2010؛ وشقيقه مارتن فيليتس، عضو رئيسي في فرق الدراجات النخبة؛ وجاكوب تروسكا، الموهبة الواعدة التي تمثل الجيل القادم في هذه الرياضة.