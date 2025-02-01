إغلاق 5 طرق رئيسية في دبي غداً لسباق الدراجات الهوائية

وقالت الهيئة إن خمسة طرق رئيسية، هي طريق عود ميثاء، وطريق دبي العين، وطريق الشيخ زايد بن حمدان، وطريق إكسبو، وشارع لهباب، ستشهد إغلاقات مؤقتة خلال السباق يوم الأحد.