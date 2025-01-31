إغلاق 29 منشأة غذائية بالفجيرة لمخالفتها المعايير الصحية
بلدية الفجيرة تغلق 29 منشأة غذائية خلال 2024 لعدم التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.
وأغلقت هذه المنشآت بعد تراكم الغرامات المالية عليها وارتكابها مخالفات جسيمة تشكل خطرا على الصحة العامة.
وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز" ، أكد محمد الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن "الهدف الاستراتيجي للبلدية هو تعزيز الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء من خلال تدابير إنفاذ صارمة".
وأضاف "ن
حن ملتزمون بالحفاظ على بيئة آمنة وصحية مع ضمان أن جميع المنتجات الغذائية تلبي أعلى المعايير الصحية".
وبحسب الأفخم فإن المخالفات المتكررة والخطيرة التي أدت إلى الإغلاقات شملت:
عدم تخزين وعرض الأطعمة في درجات الحرارة المناسبة
إهمال إجراءات النظافة الأساسية داخل المنشآت
سوء صيانة الأرضيات والأسقف وأنظمة الصرف الصحي
عدم تدريب الموظفين على أفضل ممارسات الصحة والسلامة
العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة
عدم اتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والقفازات أو ضمان التباعد الاجتماعي داخل المبنى
حملات التفتيش
ونفذت إدارة الرقابة الصحية بالبلدية 31462 جولة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عن توجيه 1525 إنذاراً رسمياً وإغلاق العديد من المنشآت المخالفة للوائح الصحية بشكل متكرر.
وقال الأفخم: "إن حملاتنا التفتيشية تهدف إلى ضمان بقاء الفجيرة نموذجاً في الصحة والسلامة العامة، كما تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينة وصورتها المهنية، وضمان توفير إمدادات غذائية آمنة للمستهلكين، واكتشاف أي ممارسات خاطئة في التعامل مع الأغذية".
وتمنع بلدية الفجيرة أيضًا بشكل صارم استيراد أو بيع أو استخدام المبيدات الحشرية غير المصرح بها، مما يضمن أن يتعامل مع عمليات مكافحة الآفات فقط متخصصون مرخصون.
كما تعمل البلدية بشكل نشط على مكافحة الآفات الناقلة للأمراض مثل البعوض والذباب والقوارض. وأشار الأفخم إلى أن البلدية تركز على المناطق الحرجة، بما في ذلك الشواطئ والحدائق العامة والأسواق ومحطات معالجة المياه والمناطق السكنية والصناعية. وتتوافق هذه المبادرات مع أفضل الممارسات العالمية لمنع الإصابة وضمان بيئة أكثر صحة.
عدم التسامح مطلقا مع المخالفين
وأكدت البلدية وقوفها الصارم ضد أي منشأة تعرض صحة المستهلك للخطر، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من الالتزام، واتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد أي مخالفات.
وأشار إلى أن هدفنا هو تعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة وتعزيز سمعة الفجيرة كمدينة تلتزم بأعلى معايير الصحة والسلامة، مضيفاً أن البلدية تعمل باستمرار على تطوير آليات الرقابة الصحية مع رفع الوعي بين العاملين في مرافق الغذاء والصحة.