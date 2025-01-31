إغلاق 29 منشأة غذائية بالفجيرة لمخالفتها المعايير الصحية

وقال الأفخم: "إن حملاتنا التفتيشية تهدف إلى ضمان بقاء الفجيرة نموذجاً في الصحة والسلامة العامة، كما تهدف إلى الحفاظ على نظافة المدينة وصورتها المهنية، وضمان توفير إمدادات غذائية آمنة للمستهلكين، واكتشاف أي ممارسات خاطئة في التعامل مع الأغذية".