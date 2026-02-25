إغلاق 12 وكالة عمالة منزلية مخالفة في الإمارات

أعلنت الإمارات العربية المتحدة إغلاق 12 وكالة غير مرخصة تعمل في توظيف العمالة المنزلية يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن هذه الحالات أحيلت إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
وكشفت السلطات أنها رصدت أيضاً 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لتوظيف العمالة المنزلية في جميع أنحاء البلاد في عام 2025.
وأصدرت تذكيراً بأنها لن تتسامح مع المكاتب التي تنتهك اللوائح القانونية أو الإدارية، وأكدت جاهزية أنظمة التفتيش الميدانية والذكية لديها في معالجة المخالفات بحزم وشفافية.
وفي الوقت نفسه، تم حث العملاء على الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من قبل مكاتب التوظيف من خلال المنصات الرقمية المخصصة أو بالاتصال بالرقم 80084، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
كما تم نصح العملاء بالاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600590000 للتحقق من مصداقية الكيانات التي تروج للعمالة المنزلية على وسائل التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الإمارات إنها أغلقت 230 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام 2025 لترويجها خدمات توظيف عمالة منزلية غير مرخصة.
تم إغلاق هذه الحسابات بعد أن تبين أن أصحابها لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الوزارة ولم يكونوا تابعين لأي مكاتب توظيف مرخصة ومصرح لها بممارسة توظيف هذه الفئة من العمال.
يعد هذا الفعل انتهاكاً واضحاً لقانون العمالة المنزلية، مما قد يؤدي إلى عواقب قانونية ونتائج سلبية تؤثر على أصحاب العمل الذين يتعاملون مع مكاتب توظيف عمالة منزلية غير مرخصة.