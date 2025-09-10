إغلاق 11 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية غير مرخص في أبوظبي

أغلقت السلطات الإماراتية 11 مكتبًا غير مرخص لاستقدام العمالة المنزلية في مدينة العين، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديدة من السكان. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي اتخذت هذا الإجراء بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتسجيل في أبوظبي، أن هذه المكاتب تعمل بدون ترخيص أو بموجب تصاريح صادرة من خارج إمارة أبوظبي.
وقد تم فرض عقوبات قانونية وإدارية ومالية، كما أُحيلت القضايا إلى النيابة العامة. وكان السكان قد اشتكوا من فشل المكاتب في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها ستواصل مراقبة مكاتب الاستقدام في جميع أنحاء الإمارات لضمان التزامها باللوائح، وحثّت الجمهور على التعامل مع مقدمي الخدمات المرخصين فقط. وتتوفر قائمة كاملة بالمكاتب المرخصة على موقعها الإلكتروني. ويمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرقمية للوزارة، أو الخط الساخن 600590000، أو مركز الشكاوى والاستشارات العمالية المجاني 80084.
في وقت سابق من هذا العام، فرضت الوزارة عقوبات على 40 مكتبًا لتوظيف العمالة المنزلية في مختلف أنحاء الدولة بعد تأكيد نحو 140 مخالفة، كما أغلقت 77 حسابًا غير مرخَّص على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).