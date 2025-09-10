إغلاق 11 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية غير مرخص في أبوظبي

أغلقت السلطات الإماراتية 11 مكتبًا غير مرخص لاستقدام العمالة المنزلية في مدينة العين، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديدة من السكان. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي اتخذت هذا الإجراء بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتسجيل في أبوظبي، أن هذه المكاتب تعمل بدون ترخيص أو بموجب تصاريح صادرة من خارج إمارة أبوظبي.