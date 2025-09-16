إغلاق هايبر ماركت في أبوظبي لمخاطر صحية جسيمة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قرارًا بالإغلاق الإداري لمتجر داي مارت هايبر ماركت ذ.م.م.، وذلك بعد تكرار مخالفاته للوائح سلامة الغذاء، مؤكدةً أن ممارسات المتجر تُشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة.
وذكرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن القرار يأتي تنفيذاً للقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
كشف تقرير رقابة غذائية أعدته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن مخالفات متعددة، وتقصير من جانب المنشأة في تطبيق إجراءات تصحيحية فعّالة. وأكدت الهيئة أن تكرار هذه المخالفات يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية معايير سلامة الغذاء وصحة المستهلك.
وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيظل ساريًا ما دامت أسبابه قائمة، ويجوز للمنشأة استئناف نشاطها بعد تصحيح أوضاعها، واستيفاء جميع اشتراطات مزاولة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الإغلاق ورصد المخالفات المرصودة يأتي في إطار جهود التفتيش المستمرة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي. وتأكيدًا على دورها الرقابي في ضمان امتثال جميع المنشآت لمتطلبات سلامة الغذاء، تخضع جميع أنواع المنشآت والمنتجات الغذائية للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة لضمان الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء.
وتحث الهيئة الجمهور على التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الاشتباه في وجود مواد غذائية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555. وسيتخذ مفتشو الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان وصول أغذية آمنة وسليمة لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.