إغلاق هايبر ماركت في أبوظبي لمخاطر صحية جسيمة

وتحث الهيئة الجمهور على التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الاشتباه في وجود مواد غذائية، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555. وسيتخذ مفتشو الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان وصول أغذية آمنة وسليمة لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.