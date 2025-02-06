إغلاق نافورة دبي 5 أشهر لتحسين العروض المائية والضوئية
قالت شركة إعمار العقارية الأربعاء إن نافورة دبي ستغلق لمدة خمسة أشهر للخضوع لتجديد شامل يهدف إلى تحسين الرقصات ونظام الإضاءة والصوت.
وتقع نافورة دبي في وسط مدينة دبي بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، وهي واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في الإمارات العربية المتحدة. يشاهد النافورة ملايين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والزوار من جميع أنحاء العالم كل عام، وتأسر ملايين الزوار بعروضها المائية المتزامنة والموسيقى والضوء.
وقالت شركة إعمار، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات، إن أعمال التطوير ستبدأ في مايو المقبل.
وأكدت إعمار أن النافورة سوف تكون "أكثر روعة" عند عودتها، مضيفة أن التحديثات سوف تخلق "عرضا أكثر إبهاراً".
وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "نافورة دبي ليست مجرد مشهد مذهل، بل هي انعكاس لروح دبي، حيث يجتمع الفن والابتكار والعاطفة في تناغم تام. وبينما نعمل على الارتقاء بهذا المعلم الأيقوني، فإننا نواصل خلق تجارب تربط الناس، وتلهم الدهشة، وتصمد أمام اختبار الزمن".