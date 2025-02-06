إغلاق نافورة دبي 5 أشهر لتحسين العروض المائية والضوئية

وتقع نافورة دبي في وسط مدينة دبي بالقرب من دبي مول وبرج خليفة، وهي واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في الإمارات العربية المتحدة. يشاهد النافورة ملايين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والزوار من جميع أنحاء العالم كل عام، وتأسر ملايين الزوار بعروضها المائية المتزامنة والموسيقى والضوء.