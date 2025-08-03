الإمارات

إغلاق موقع الدفن في مقبرة المطاوعة بالعين

بعد أن وصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة وستظل المقبرة مفتوحة للزوار خلال ساعات الزيارة المحددة رسمياً
الصورة المستخدمة لأغراض التوضيح فقط

الصورة المستخدمة لأغراض التوضيح فقط

تاريخ النشر

أعلنت بلدية مدينة العين عن إغلاق موقع الدفن في مقبرة المطاوعة نهائياً بعد أن وصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة.

وبحسب البلدية، لن يتم إجراء أي عمليات دفن جديدة في مقبرة المطاوعة في المستقبل.

يُرجى من عائلات المتوفين استكمال ترتيبات الدفن في مقابر أخرى معتمدة في جميع أنحاء المدينة. هذه المواقع البديلة جاهزة تمامًا وجاهزة لاستقبال عمليات الدفن المستقبلية، وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها.

رغم إغلاق موقع الدفن، ستبقى مقبرة المطاوعة مفتوحة للزوار خلال أوقات الزيارة الرسمية. وأكدت البلدية على حرمة المقبرة وكرامتها، وتدعو الزوار لمواصلة زيارتها.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية لإدارة المقابر العامة بشكل مسؤول ووفقاً للمعايير التنظيمية، وتم تعميمه على الجمهور لضمان انتقال سلس لأسر الضحايا.

الإمارات: مكيفات متنقلة للمعزين في مقابر العين خلال الحر الشديد سكان الإمارات يغيرون مواعيد الجنازات لتجنب حرارة الصيف وحماية صحة المعزين الإمارات: الهيئة تحث على تجنب الجنازات وطقوس الدفن في منتصف النهار للوقاية من مخاطر الحرارة

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com