إغلاق موقع الدفن في مقبرة المطاوعة بالعين

أعلنت بلدية مدينة العين عن إغلاق موقع الدفن في مقبرة المطاوعة نهائياً بعد أن وصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة.
وبحسب البلدية، لن يتم إجراء أي عمليات دفن جديدة في مقبرة المطاوعة في المستقبل.
يُرجى من عائلات المتوفين استكمال ترتيبات الدفن في مقابر أخرى معتمدة في جميع أنحاء المدينة. هذه المواقع البديلة جاهزة تمامًا وجاهزة لاستقبال عمليات الدفن المستقبلية، وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها.
رغم إغلاق موقع الدفن، ستبقى مقبرة المطاوعة مفتوحة للزوار خلال أوقات الزيارة الرسمية. وأكدت البلدية على حرمة المقبرة وكرامتها، وتدعو الزوار لمواصلة زيارتها.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها البلدية لإدارة المقابر العامة بشكل مسؤول ووفقاً للمعايير التنظيمية، وتم تعميمه على الجمهور لضمان انتقال سلس لأسر الضحايا.