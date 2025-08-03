إغلاق موقع الدفن في مقبرة المطاوعة بالعين

يُرجى من عائلات المتوفين استكمال ترتيبات الدفن في مقابر أخرى معتمدة في جميع أنحاء المدينة. هذه المواقع البديلة جاهزة تمامًا وجاهزة لاستقبال عمليات الدفن المستقبلية، وفقًا للإجراءات واللوائح المعمول بها.