إغلاق مطعم في مصفح لمخالفته معايير السلامة الغذائية

وأوضحت أن تكرار انتهاكات سلامة الغذاء والفشل في تطبيق إجراءات تصحيحية فعالة أدى إلى إغلاقه، كما هو مبين في تقرير الرقابة الغذائية الخاص به. وأضافت أن "تدخلاً فورياً" كان مطلوباً لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك.