إغلاق مطعم في مصفح لمخالفته معايير السلامة الغذائية

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يوم الجمعة، قراراً بالإغلاق الإداري لـ مطعم إندكس (Index) الواقع في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي.
وجاء إغلاق المطعم بسبب مخالفات للقانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.
وقالت الهيئة إن المنشأة، التي تحمل الترخيص التجاري (CN-1759994)، تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
وأوضحت أن تكرار انتهاكات سلامة الغذاء والفشل في تطبيق إجراءات تصحيحية فعالة أدى إلى إغلاقه، كما هو مبين في تقرير الرقابة الغذائية الخاص به. وأضافت أن "تدخلاً فورياً" كان مطلوباً لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك.
أكدت الهيئة أن المنشأة يمكنها تصحيح أوضاعها ومعالجة أسباب المخالفات، ومن ثم استئناف نشاطها بعد استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة.