إغلاق مطعم في أبوظبي لمخالفته معايير السلامة

تطبيق القانون رقم (2) لعام 2008 بحق المنشأة في منطقة الظفرة لضمان سلامة المستهلك.
ميهير دانجال
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم "كلاسيك" في منطقة الظفرة.

وجاء هذا القرار ضد المنشأة التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1188127)، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لعام 2008 بشأن سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه.

وقالت الهيئة إن ممارسات المنشأة تشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة". وأوضحت في تقريرها أن القرار صدر بسبب تكرار مخالفات سلامة الغذاء والفشل في تطبيق إجراءات تصحيحية فعالة، مما استلزم تدخلًا فوريًا لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

كما أكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول طالما استمرت أسبابه. ويجوز للمنشأة استئناف عملياتها بعد تصحيح وضعها واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

