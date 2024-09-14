الإمارات
إغلاق مطعم "شابرا" في مصفح لمخالفته قانون الأغذية
دعت هيئة تنظيم الأغذية بأبوظبي السكان إلى الاتصال بالرقم 800-555 حال وجود أي شكاوى تتعلق بسلامة الأغذية
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق مطعم "شابرا" الواقع في مدينة "ايكاد" السكنية في منطقة مصفح بأبوظبي، وذلك لمخالفته القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الأغذية في إمارة أبوظبي والتشريعات المرتبطة به.
كما دعت هيئة تنظيم الأغذية بالعاصمة السكان إلى الاتصال بالرقم 800-555 في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بسلامة الأغذية لضمان سلامة أفراد المجتمع.
يُشار أيضاً إلى أنه في 8 سبتمبر، تم أيضًا إغلاق منشأة تقديم طعام في أبوظبي من قبل هيئة تنظيم الأغذية في العاصمة، وتم إغلاق مطعم ومشويات أمير الشام الواقع في منطقة الخالدية بأبوظبي إدارياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.