إغلاق مطعم "شابرا" في مصفح لمخالفته قانون الأغذية

يُشار أيضاً إلى أنه في 8 سبتمبر، تم أيضًا إغلاق منشأة تقديم طعام في أبوظبي من قبل هيئة تنظيم الأغذية في العاصمة، وتم إغلاق مطعم ومشويات أمير الشام الواقع في منطقة الخالدية بأبوظبي إدارياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.