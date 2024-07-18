إغلاق مطعمين بأبوظبي لانتهاك لوائح سلامة الأغذية

أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مطعمين في أبوظبي بعد ارتكابهما مخالفات متعددة تؤثرعلى الصحة والسلامة العامة.

وقد أغلقت الهيئة مطعمي "بنجلا سناك" "Bangla Snack" و "داربار إكسبريس" "Darbar Express" الواقعين في المنطقة الصناعية بالإمارة، بعد أن تبين تقديمهما أطعمة عالية الخطورة بشكل متكرر، وهو ما ينتهك لوائح سلامة الأغذية، وعدم امتلاكهما تحكماً في درجة الحرارة أثناء تقديم الطعام، بالإضافة إلى انتهاك المطعمين المقاييس المتعلقة بالنظافة من خلال عدم الحفاظ على نظافة الأرضيات والأسطح ولمس الطعام دون ارتداء الملابس الواقية مثل عصابات الرأس والقفازات.