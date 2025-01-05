الإمارات
إغلاق مصنع أسمنت بالفجيرة لحماية البيئة بعد حادث تشغيل
قالت هيئة البيئة في الفجيرة إن المصنع سيقدم خطة عمل شاملة في أقرب وقت ممكن لإصلاح المشكلة.
قالت هيئة البيئة في الفجيرة، الأحد، إن مصنعاً للإسمنت في الإمارة توقف عن العمل بسبب خلل فني.
وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة نتيجة الحادث الذي وقع في إحدى المراحل التشغيلية للمصنع.
وأوضحت الهيئة أن قرار إغلاق المصنع يهدف إلى تقليل التلوث الناتج عن الخلل وإعطاء الأولوية لحماية البيئة.
وقالت الهيئة إن المصنع سيقدم خطة عمل شاملة في أقرب وقت ممكن لإصلاح الخلل.