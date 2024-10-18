الإمارات
إغلاق مسارات في شوارع بأبوظبي من السبت حتى الاثنين
إغلاق طريق الشيخ خليفة بن زايد في العين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق 19 أكتوبر.
أعلنت إدارة المرور بأبوظبي عن إغلاق طريق الشيخ خليفة بن زايد في العين لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق 19 أكتوبر.
وأعلنت أبوظبي للتنقل عبر حسابها الرسمي على موقع "اكس" (X) عن إغلاق جزئي لشارع مبارك بن محمد أيضاً خلال هذه الفترة، حيث سيتم إغلاق مسارين يساراً ومسار واحد يميناً في كلا الاتجاهين.
كما سيتم إغلاق شارع خادم بن بطي آل حامد جزئياً حتى يوم الاثنين 21 أكتوبر، حيث سيتم إغلاق مسارين على اليمين ومسار واحد على اليسار.