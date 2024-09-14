إغلاق مراكز خدمة "طرق دبي" بمناسبة المولد النبوي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق مراكز مزودي الخدمة يوم غدٍ الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإغلاق يأتي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، بساعات العمل المعتادة.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أيضاً أنها ستغلق أبوابها يوم 15 سبتمبر/أيلول، ما يعني أن خدمات العفو لن تكون متاحة يوم الأحد.
كما أعلنت الإمارات عن عطلة مدفوعة الأجر يوم الأحد لموظفي القطاعين العام والخاص. وفي الشارقة، ستكون مواقف السيارات العامة مجانية في 15 سبتمبر، ولا ينطبق هذا على مناطق مواقف السيارات العامة المدفوعة لمدة سبعة أيام والتي يمكن تحديدها من خلال لوحات وقوف السيارات الزرقاء.
بعد هذه العطلة، سيحصل المقيمون في الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة في ديسمبر بمناسبة اليوم الوطني. ويصادف يومي 2 و3 ديسمبر يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي. وعند الجمع بين عطلة نهاية الأسبوع من السبت إلى الأحد، تصبح العطلة أربعة أيام.