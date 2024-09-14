إغلاق مراكز خدمة "طرق دبي" بمناسبة المولد النبوي

كما أعلنت الإمارات عن عطلة مدفوعة الأجر يوم الأحد لموظفي القطاعين العام والخاص. وفي الشارقة، ستكون مواقف السيارات العامة مجانية في 15 سبتمبر، ولا ينطبق هذا على مناطق مواقف السيارات العامة المدفوعة لمدة سبعة أيام والتي يمكن تحديدها من خلال لوحات وقوف السيارات الزرقاء.