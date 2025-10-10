إغلاق مخبز في العين بعد تأكيد حالة تسمم غذائي

أُغلِقَ أحد المخابز في أبوظبي، حسبما أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية يوم الجمعة.
أصدرت الهيئة قرارًا بالإغلاق الإداري لمخابز السويداء الحديثة الحاصل على الرخصة التجارية رقم CN-1102470 والواقع في منطقة المُعترض بمدينة العين.
وقد استدعى ذلك اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على صحة المستهلكين وضمان سلامة الغذاء، مؤكدة أن الإغلاق سيبقى ساريًا حتى يتم تصحيح جميع المخالفات بشكل كامل.
ولن يُسمح للمنشأة باستئناف العمل إلا بعد تصحيح أوضاعها بشكل شامل وتحقيق الامتثال الكامل لمتطلبات السلامة الغذائية المعتمدة.
وجاء القرار بسبب مخالفة المنشأة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي واللوائح الصادرة بموجبه، إضافة إلى تهديدها للصحة العامة.