إغلاق مؤقت وجزئي لشارع الإمارات عند جسر البديع

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إغلاق جزئي للطريق الرئيسي والواصل عند جسر البديع على شارع الإمارات باتجاه الشارقة.
سيبدأ الإغلاق في الساعة الواحدة صباحًا يوم السبت 23 أغسطس ويستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا يوم الاثنين 25 أغسطس.
خلال هذه الفترة، سيتم تحويل حركة المرور إلى الطريق البديل عبر نفق ضاحية السيوح باتجاه طريق مليحة الشرقي. اطلع على المنطقة المتأثرة أدناه:
ويأتي الإغلاق ضمن أعمال إنشاء الجسر المؤقت لمشروع قطار الاتحاد.
واعتذرت السلطات عن أي إزعاج وحثت سائقي السيارات على التعاون لضمان انسيابية حركة المرور.