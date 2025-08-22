الإمارات

إغلاق مؤقت وجزئي لشارع الإمارات عند جسر البديع

يبدأ الإغلاق في الساعة الواحدة صباحًا غداً ويستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا يوم الاثنين 25 أغسطس