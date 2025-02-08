إغلاق مؤقت لمسارات الدراجات الهوائية في"القدرة" غداً
قالت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت، إنه سيتم إغلاق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة القدرة يوم غدٍالأحد 9 فبراير، بسبب سباق الدراجات الصحراوي.
وسيتم إغلاق مسارات الدراجات الهوائية في منطقة القدرة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وذلك لسباق الدراجات الهوائية الذي يأتي ضمن النسخة التاسعة من بطولة السلام للدراجات الهوائية.
وقالت الهيئة إن السباق سيبدأ في الساعة الواحدة والنصف ظهرا في المنطقة الرملية المجاورة للمضمار، ويستمر لمدة أربع ساعات، وأضافت الهيئة أنه سيتم إعادة فتح مسارات الدراجات بعد انتهاء السباق.
ويقام الحدث، الذي يعد المرحلة الثالثة من بطولة السلام للدراجات الهوائية، داخل محمية المرموم، ويعد بمسار مليء بالتحديات، حيث يأخذ الدراجين عبر الكثبان الرملية والمسارات الصخرية.
ويستطيع المتسابقون الاختيار بين مسارين هما: ساروق الحديد (52 كيلومترًا) والعشوش (57 كيلومترًا). ويتضمن السباق أيضًا جزءًا من سباق السرعة المحدد بالوقت في عريق براشي.
وتختتم البطولة بسباق السيدات يوم الأحد 16 فبراير في محمية المرموم، وسيتضمن الحدث النهائي سباقين، سباق 107 كيلومترات للدراجات الإماراتية وسباق 136 كيلومترًا للنخبة مفتوح لجميع الرياضيات المقيمات وأعضاء اتحاد الدراجات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وانطلقت فعاليات النسخة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية في ديسمبر الماضي بسباق سيف الشرف، احتفالاً بتخرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية. وتبع هذا الحدث المخصص لهواة الدراجات الهوائية الإماراتيين، سباق ديوان الحاكم للدراجات الهوائية للرجال في 19 يناير، والذي قطع مسافة 193 كيلومتراً بدءاً من حي الفهيدي التاريخي ومرورا بالعديد من المعالم الشهيرة في دبي.