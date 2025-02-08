إغلاق مؤقت لمسارات الدراجات الهوائية في"القدرة" غداً

وانطلقت فعاليات النسخة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية في ديسمبر الماضي بسباق سيف الشرف، احتفالاً بتخرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية. وتبع هذا الحدث المخصص لهواة الدراجات الهوائية الإماراتيين، سباق ديوان الحاكم للدراجات الهوائية للرجال في 19 يناير، والذي قطع مسافة 193 كيلومتراً بدءاً من حي الفهيدي التاريخي ومرورا بالعديد من المعالم الشهيرة في دبي.