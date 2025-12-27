إغلاق مؤقت لمدخل شارع الورقاء 1 في دبي يوم الأحد

حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على استخدام طرق بديلة إذا كانوا يرغبون في استخدام مدخل شارع الورقاء 1 من طريق رأس الخور، حيث سيتم إغلاقه مؤقتاً يوم الأحد 28 ديسمبر.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين، وذلك بسبب أعمال الطرق التي تأتي كجزء من مشروع تطوير مداخل ومخارج منطقة الورقاء.
ولمساعدة السائقين الذين يستخدمون هذا المدخل، ذكرت الهيئة أن المداخل البديلة ستكون متاحة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الجزائر، وشارع طرابلس.
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات حالياً باستكمال أعمال الطرق في منطقة الورقاء، والمقرر انتهاؤها بحلول نهاية العام الجاري. ويتضمن المشروع إنشاء مدخل ومخرج إضافي لمنطقة الورقاء مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتطوير شارع الورقاء 1، وتحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية بمواصفات خاصة لتقليل الكثافة المرورية، كما تشمل الأعمال إنارة الشوارع ومرافق المواقف.
سيخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، وسيسهم عند اكتماله في تسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة. كما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1 بنسبة 30% وتقليل زمن الرحلة بنسبة 80%، من 20 دقيقة إلى 3.5 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقليص مسافة الرحلة من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر.