إغلاق مؤقت لمدخل شارع الورقاء 1 في دبي يوم الأحد

سيخدم المشروع أكثر من 350 ألف نسمة، وسيسهم عند اكتماله في تسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المنطقة. كما سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الورقاء 1 بنسبة 30% وتقليل زمن الرحلة بنسبة 80%، من 20 دقيقة إلى 3.5 دقيقة فقط، بالإضافة إلى تقليص مسافة الرحلة من 5.7 كيلومتر إلى 1.5 كيلومتر.