إغلاق مؤقت للعبة"جيس سليدر" الشهيرة برأس الخيمة
علمت صحيفة "خليج تايمز" أن لعبة "جيس سليدر"، وهي لعبة ركوب الزلاجات الجبلية الشهيرة في رأس الخيمة، قد تم إغلاقها مؤقتاً. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مركز الاتصال في "حديقة جيس للمغامرات" إنه لا يمكن تأكيد موعد إعادة الافتتاح في الوقت الحالي.
وقال المسؤول التنفيذي في اتصال هاتفي يوم الخميس إن زلاجة "جيس سليدر" - وهي أطول مسار انزلاقي في المنطقة - لم تكن جاهزة للعمل "منذ حوالي أسبوع الآن".
ولم يتم تحديد سبب محدد للإغلاق، لكن موظفي مركز الاتصال قالوا إنه قد يكون "بسبب أعمال الصيانة الروتينية".
وتعد "جيس سليدر" واحدة من ثمانية مسارات ومناطق جذب في مجمع المغامرات في جبل جيس في رأس الخيمة، الذي يُعد أعلى جبل في الإمارات العربية المتحدة. وفي نفس المنطقة، يمكن لمحبي الإثارة ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو تجربة أطول مسار انزلاقي في العالم.
منذ إطلاقه في عام 2022، أصبح "جيس سليدر" وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن الإثارة. مع تذاكر بسعر 50 درهماً إماراتياً للشخص البالغ و65 درهماً إماراتياً للشخص البالغ وطفل، يتمكن الدراجون من التسابق أسفل "جبل حجار" بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والتوغل عبر المناظر الخلابة للتضاريس الوعرة والساحل.
ومع ذلك، تم نشر تنبيه مؤخراً على موقعها الإلكتروني: "يرجى العلم أن "جيس سليدر" مغلق حالياً، ونشكركم على تفهمكم وصبركم".
كما تم وضع علامة "مغلق مؤقتاً" على قائمتها على جوجل.