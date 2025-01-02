إغلاق مؤقت للعبة"جيس سليدر" الشهيرة برأس الخيمة

وتعد "جيس سليدر" واحدة من ثمانية مسارات ومناطق جذب في مجمع المغامرات في جبل جيس في رأس الخيمة، الذي يُعد أعلى جبل في الإمارات العربية المتحدة. وفي نفس المنطقة، يمكن لمحبي الإثارة ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو تجربة أطول مسار انزلاقي في العالم.

منذ إطلاقه في عام 2022، أصبح "جيس سليدر" وجهة شهيرة لأولئك الذين يبحثون عن الإثارة. مع تذاكر بسعر 50 درهماً إماراتياً للشخص البالغ و65 درهماً إماراتياً للشخص البالغ وطفل، يتمكن الدراجون من التسابق أسفل "جبل حجار" بسرعة تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والتوغل عبر المناظر الخلابة للتضاريس الوعرة والساحل.

ومع ذلك، تم نشر تنبيه مؤخراً على موقعها الإلكتروني: "يرجى العلم أن "جيس سليدر" مغلق حالياً، ونشكركم على تفهمكم وصبركم".