إغلاق مؤقت للطرق في الفجيرة يومي 13-14 ديسمبر

أعلنت شرطة الفجيرة عن إغلاق مؤقت للطرق يوم السبت 13 ديسمبر والأحد 14 ديسمبر لضمان السلامة العامة وسلاسة حركة المرور حيث تستضيف الإمارة بطولة آسيا للترايثلون غرب آسيا 2025 وبطولة الفجيرة الدولية للترايثلون.
السبت، 13 ديسمبر:
إغلاق صباحي: من دوار الرغيلات إلى دوار الدلة، والعودة. الوقت: 4 صباحًا – 12 ظهرًا
إغلاق مسائي: من دوار النادي البحري إلى دوار الدلة، بما في ذلك شارع الكورنيش مقابل الفندق والمنتجع، والشارع الجانبي المجاور للفندق. الوقت: 2 مساءً – 6 مساءً.
الأحد، 14 ديسمبر:
إغلاقات الطرق من دوار الرغيلات عبر الكورنيش باتجاه دوار فندق الشاطئ، والعودة عبر شارع المزلات في كلا الاتجاهين إلى دوار الرغيلات. الوقت: 4 صباحًا – 12 ظهرًا