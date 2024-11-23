الإمارات
إغلاق مؤقت لطريق كورنيش دبا الحصن اليوم بمناسبة العيد الوطني
حثت شرطة الشارقة السائقين على اتخاذ طرق بديلة
أعلنت شرطة الشارقة، أمس الجمعة، إغلاق طريق كورنيش دبا الحصن مؤقتاً في الاتجاهين، اليوم السبت، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أنه لن يكون من الممكن الوصول إلى جزء الطريق الممتد من ساحة الديوان الأميري إلى ساحة القرية التراثية من الساعة 3.30 عصراً إلى 5.30 عصراً.
وحثت الشرطة السائقين على استخدام طرق بديلة خلال فترة الإغلاق.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أكدت السلطات المحلية أن موظفي الحكومة في الشارقة سيحصلون على عطلة نهاية أسبوع مدتها خمسة أيام بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المقبل.
وقالت إدارة الموارد البشرية في الإمارة إن الموظفين سيحصلون على إجازة مدفوعة الأجر يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، على أن يستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول.