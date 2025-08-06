الإمارات

إغلاق مؤقت لطرق في الشارقة أسبوعين

ضمن المرحلة الثانية من أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة.
الصورة: ملف KT

الصورة: ملف KT

تاريخ النشر

تم الإعلان عن إغلاقات مؤقتة للطرق في الشارقة اعتباراً من يوم الخميس 7 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس.

وبحسب هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، فإن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة.

وتمتد المنطقة المتضررة من شارع الكورنيش إلى شارع الانتفاضة – المجاز 3، كما هو موضح في الخريطة أدناه.

وحثت الهيئة السائقين على استخدام طرق بديلة واتباع قواعد المرور حفاظا على سلامتهم.

في وقت سابق، في يوليو، أُعلن عن إغلاق بعض الشوارع الرئيسية لمدة شهرين ضمن مشروع قطار الاتحاد. وقد أُغلقت الطرق الواصلة بين طريق مليحة وطريق الشارقة الدائري، بالقرب من جسر الجامعة، لهذا الغرض.

الإمارات تعلن إغلاق طرق مؤقتًا ضمن مشروع مترو دبي الخط الأزرق ومشروع الاتحاد للقطارات. مشروع الاتحاد للقطارات: الشارقة تعلن إغلاق الشوارع الرئيسية لمدة شهرين. تحديث حركة المرور في الإمارات: إغلاق مؤقت لدوار الشارقة ابتداءً من 3 أغسطس.

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