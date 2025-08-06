إغلاق مؤقت لطرق في الشارقة أسبوعين

تم الإعلان عن إغلاقات مؤقتة للطرق في الشارقة اعتباراً من يوم الخميس 7 أغسطس وحتى الأحد 24 أغسطس.
وبحسب هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، فإن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من أعمال تطوير البنية التحتية في المنطقة.
وتمتد المنطقة المتضررة من شارع الكورنيش إلى شارع الانتفاضة – المجاز 3، كما هو موضح في الخريطة أدناه.
وحثت الهيئة السائقين على استخدام طرق بديلة واتباع قواعد المرور حفاظا على سلامتهم.
في وقت سابق، في يوليو، أُعلن عن إغلاق بعض الشوارع الرئيسية لمدة شهرين ضمن مشروع قطار الاتحاد. وقد أُغلقت الطرق الواصلة بين طريق مليحة وطريق الشارقة الدائري، بالقرب من جسر الجامعة، لهذا الغرض.