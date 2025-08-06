إغلاق مؤقت لطرق في الشارقة أسبوعين

في وقت سابق، في يوليو، أُعلن عن إغلاق بعض الشوارع الرئيسية لمدة شهرين ضمن مشروع قطار الاتحاد. وقد أُغلقت الطرق الواصلة بين طريق مليحة وطريق الشارقة الدائري، بالقرب من جسر الجامعة، لهذا الغرض.